Макинрой о Соболенко: «Не думаю, что ее уровень сравним с лучшей формой Серены»

Джон Макинрой сравнил Арину Соболенко и Серену Уильямс

«Соболенко стала лучше двигаться, но я не думаю, что ее уровень сравним с лучшей формой Серены.

Конечно, у них одни из самых мощных ударов среди женщин в истории, но я все еще думаю, что Серена бы выиграла.

Я очень уважаю Соболенко. Она сильно прибавила в игре, поэтому наконец выигрывает «Шлемы» и сражается на всех турнирах, в которых участвует».

У белоруски два титула «Большого шлема». На US Open она сыграет в финале против Джессики Пегулы.