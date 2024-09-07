Макинрой о Соболенко: «Не думаю, что ее уровень сравним с лучшей формой Серены»
Джон Макинрой сравнил Арину Соболенко и Серену Уильямс
«Соболенко стала лучше двигаться, но я не думаю, что ее уровень сравним с лучшей формой Серены.
Конечно, у них одни из самых мощных ударов среди женщин в истории, но я все еще думаю, что Серена бы выиграла.
Я очень уважаю Соболенко. Она сильно прибавила в игре, поэтому наконец выигрывает «Шлемы» и сражается на всех турнирах, в которых участвует».
У белоруски два титула «Большого шлема». На US Open она сыграет в финале против Джессики Пегулы.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
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