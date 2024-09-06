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Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Вторая ракетка мира Арина Соболенко выхода в финал US Open квалифицировалась на итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.

Белоруска сыграет на итоговом четвертый раз в карьере.

Ранее туда отобралась Ига Швентек.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @WTA
logoWTA
logoWTA Finals
logoАрина Соболенко
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