Соболенко – зрителям US Open перед 1/2 против американки Наварро: «Сегодня выпивка за мой счет»
– В прошлом году ты играла финал против американки. Теперь снова сыграешь с американкой. Как планируешь привлечь болельщиков на свою сторону перед полуфиналом?
- Ну... (Трибуны шумят, Соболенко смеется.) Сегодня выпивка за мой счет.
– Погоди, выпивка за твой счет? Ты так сказала? Для всех? (Трибуны шумят.)
– Ладно, ребята. Выпивка за мой счет, и, пожалуйста, поддержите меня в следующем матче (смеется).
– Теперь серьезно. Ты уже несколько раз встречалась с Эммой: один раз выиграла ты, один она. Расскажи немного о прошлых матчах.
– Она отличная теннисистка, против нее очень сложно играть. И я видела ее матчи здесь, она показывает невероятный теннис. Впереди упорная битва, и я очень хочу снова с ней сыграть. И, конечно, спасибо вам, ребята, за сегодняшнюю атмосферу, за полный стадион. Это просто невероятно, я с большим удовольствием играю перед вами. Спасибо.
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