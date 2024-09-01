  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Фриц вышел в четвертьфинал на трех «Больших шлемах» в сезоне

12-я ракетка мира Тэйлор Фриц победил №8 Каспера Рууда в четвертом круге US Open (3:6, 6:4, 6:3, 6:2) и сравнял счет в личных встречах (2:2).

Фриц пятый раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 (при пяти поражениях).

Американец повторил лучший результат на US Open, который показал год назад.

В 2024-м Фриц также вышел в четвертьфинал на Australian Open и «Уимблдоне». На «Ролан Гаррос» он выбыл в четвертом круге, проиграв Рууду.

Для Фрица это будет пятый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». Все предыдущие он проиграл.

Теперь он поборется с Александром Зверевым или Брэндоном Накашимой.

Опубликовала: Любовь Энина
logoUS Open
logoТэйлор Фриц
logoКаспер Рууд
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Димитров впервые с 2019-го вышел в четвертьфинал US Open
945 минут назад
US Open. Зверев встретится с Накашимой, Рублев проиграл Димитрову, Фриц вышел в 1/4 финала
60046 минут назад
Онлайн-игра в теннис: залетайте прямо сейчас!
сегодня, 19:00Спецпроект
Двоюродный брат Надаля снялся с матча против младшего брата Циципаса
8сегодня, 18:57
US Open. Расписание 2 сентября. Шнайдер сыграет в 19:00 мск, Медведев – не ранее 20:30 мск, Самсонова со Швентек – не ранее 02:00 мск
2сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
сегодня, 19:20
Сетка US Open-2024
1сегодня, 13:32
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
3сегодня, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
вчера, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
4вчера, 20:02