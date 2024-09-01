Фриц вышел в четвертьфинал на трех «Больших шлемах» в сезоне
12-я ракетка мира Тэйлор Фриц победил №8 Каспера Рууда в четвертом круге US Open (3:6, 6:4, 6:3, 6:2) и сравнял счет в личных встречах (2:2).
Фриц пятый раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 (при пяти поражениях).
Американец повторил лучший результат на US Open, который показал год назад.
В 2024-м Фриц также вышел в четвертьфинал на Australian Open и «Уимблдоне». На «Ролан Гаррос» он выбыл в четвертом круге, проиграв Рууду.
Для Фрица это будет пятый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». Все предыдущие он проиграл.
Теперь он поборется с Александром Зверевым или Брэндоном Накашимой.
Опубликовала: Любовь Энина
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