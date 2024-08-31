«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
Шамиль Тарпищев вспомнил, как Анастасия Мыскина поддерживала климат в сборной.
В 2004 году россиянки выиграли Кубок Федерации, одолев в финале француженок. Мыскина в личных встречах переиграла Татьяну Головин и Натали Деши, а затем вместе с Верой Звонаревой добилась победы в парной игре, определявшей команду-обладательницу трофея.
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны в плане поддержки климата в команде, общения.
У Звонаревой в тот период умерла бабушка. Ее состояние было сложным. Для меня выбор тоже был сложным: как она будет играть после такой травмы душевной?
Мы знаем Веру как истинного бойца. И в тот момент выбор в пользу Звонаревой оказался правильным», – сказал президент Федерации тенниса России в сериале «Главные победы».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости