«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004

Шамиль Тарпищев вспомнил, как Анастасия Мыскина поддерживала климат в сборной.

В 2004 году россиянки выиграли Кубок Федерации, одолев в финале француженок. Мыскина в личных встречах переиграла Татьяну Головин и Натали Деши , а затем вместе с Верой Звонаревой добилась победы в парной игре, определявшей команду-обладательницу трофея.

«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны в плане поддержки климата в команде, общения.

У Звонаревой в тот период умерла бабушка. Ее состояние было сложным. Для меня выбор тоже был сложным: как она будет играть после такой травмы душевной?

Мы знаем Веру как истинного бойца. И в тот момент выбор в пользу Звонаревой оказался правильным», – сказал президент Федерации тенниса России в сериале «Главные победы».

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink