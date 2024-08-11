Рублев второй раз обыграл первую ракетку мира

Теги Новак Джокович ATP Canadian Open Андрей Рублев Янник Синнер Теннис

Андрей Рублев в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале обыграл первую ракетку мира Янника Синнера – 6:3, 1:6, 6:2.

Для россиянина это вторая в карьере победа над действующим лидером рейтинга. В 2022-м в Белграде Рублев обыграл Новака Джоковича. В целом его баланс против первых ракеток мира теперь составляет 2:4.

Для Рублева победа над Синнером стала первой в матчах против топ-10 с апрельского «Мастерса» в Мадриде, где он выиграл титул.

Россиянин второй раз в сезоне вышел в 1/2 на «Мастерсе».

3 комментария
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