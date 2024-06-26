Кузнецов о спаде Сафиуллина: «Больших надежд на «Уимблдон» у меня нет»

Андрей Кузнецов прокомментировал неудачные результаты Романа Сафиуллина.

«Я его серию поражений не считаю, но сезон в целом у нас был не самый удачный. Хороший самый первый турнир получился (В Брисбене Сафиуллин дошел до 1/2 – Sports), а дальше особо похвастаться нечем. Были какие-то отдельные победы, но пока все идет не так хорошо, как нам хотелось бы. Что касается состояния, то я же его сейчас не видел две недели, он был с Димой Турсуновым на этих двух турнирах. Я смотрел, понятно, чуть-чуть общаюсь с ним, но все равно не так много, чтобы не вмешиваться. Я так считаю, что раз он [Турсунов] там, то пускай принимает все основные решения. А если есть какие-то вопросы, то я на связи.

Понятно, что в плане уверенности в себе сейчас должно быть не лучшее состояние, потому что он много матчей подряд проиграл. Могу представить, о чем он думает сейчас – наверное, на него давит, что сейчас надо защищать большое количество очков. Но что поделаешь? Нужно учиться с этим справляться – не знаю, получится или нет. У меня нет каких-то надежд или ожиданий от «Уимблдона».

Я в принципе и сам когда играл, старался, хоть это и непросто, не думать о том, что надо там куда-то дойти. Просто каждый матч играешь – сколько выиграл, то и хорошо. Прошел круг, прошел два – уже хорошо. А там уже стараешься дальше, чем дальше пройдешь в итоге, тем лучше. То есть каких-то больших надежд у меня нет, в том числе из-за того, что есть определенная серия из поражений. Но я прекрасно понимаю, что она должна когда-то закончиться. Почему бы не на «Уимблдоне»? Все равно победа не на 100% зависит от игрока. Где-то с сеткой должно повезти, где-то еще с чем-то. В прошлом году он на самом деле вполне мог проиграть Баутиста-Агуту в первом круге. По-хорошему, Роман там должен был уступать 0:2 по сетам. Очень сильно повезло на одном из сетболов, он чудом выиграл вторую партию, потом выиграл матч и в итоге дошел до четвертьфинала. Вот так бывает в теннисе. Не знаю, будем надеяться.

Если резюмировать, что я говорил, и серия поражений не на пользу ему идет, и то, что нужно защищать очки, тоже определенно не на пользу – это давление. Но я прекрасно знаю, что это [серия поражений] может измениться в любой момент. Надеюсь и верю, что изменится сейчас», – цитирует Кузнецова «Чемпионат».