Истбурн (WTA). Касаткина начнет матчем с Ван, Павлюченкова – с Томлянович, Потапова – с Юань

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Слоун Стивенс Айла Томлянович Мэдисон Киз Джессика Пегула Дарья Касаткина Анастасия Потапова Елена Рыбакина Каролина Мухова Ван Синюй Юэ Юань Жасмин Паолини Эмма Радукану Bett1open Теннис

Опубликована сетка турнира WTA в Истбурне.

Елена Рыбакина (1), Джессика Пегула (2), Жасмин Паолини (3) и Мэдисон Киз (4) начнут со второго круга.

Дарья Касаткина (6) поборется с Ван СинюйАнастасия Потапова – с Юэ Юань. Победительницы этих матчей выйдут друг на друга.

Анастасия Павлюченкова (8) встретится с Айлой ТомляновичЭмма Радукану (WC) – со Слоун Стивенс.

Каролина Мухова проведет первый матч за 10 месяцев и сыграет с квалифаером.

Полностью сетка здесь.

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