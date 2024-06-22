Истбурн (WTA). Касаткина начнет матчем с Ван, Павлюченкова – с Томлянович, Потапова – с Юань

Опубликована сетка турнира WTA в Истбурне.

(1), (2), (3) и (4) начнут со второго круга.

(6) поборется с , – с . Победительницы этих матчей выйдут друг на друга.

(8) встретится с , (WC) – со .

проведет первый матч за 10 месяцев и сыграет с квалифаером.

Полностью сетка здесь.