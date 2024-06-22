Истбурн (WTA). Касаткина начнет матчем с Ван, Павлюченкова – с Томлянович, Потапова – с Юань
Опубликована сетка турнира WTA в Истбурне.
Елена Рыбакина (1), Джессика Пегула (2), Жасмин Паолини (3) и Мэдисон Киз (4) начнут со второго круга.
Дарья Касаткина (6) поборется с Ван Синюй, Анастасия Потапова – с Юэ Юань. Победительницы этих матчей выйдут друг на друга.
Анастасия Павлюченкова (8) встретится с Айлой Томлянович, Эмма Радукану (WC) – со Слоун Стивенс.
Каролина Мухова проведет первый матч за 10 месяцев и сыграет с квалифаером.
Полностью сетка здесь.