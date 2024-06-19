Симон о подаче Раонича: «Машина»

Теги Жиль Симон ATP Милош Раонич Теннис

Жиль Симон прокомментировал подачу Милоша Раонича .

Ранее канадец побил рекорд Иво Карловича по количеству эйсов в матче трехсетового формата.

Пользователь в твиттере написал, что когда-то Жиль Симон назвал Милоша Раонича теннисистом с одной из лучших подач в туре.

«Подтверждаю.

Он подает со скоростью 230 км/ч, и складывается впечатление, что он совсем не напрягается. Он очень точен и попадает во все места. Он может подавать все типы подач. Он бьет по два эйса в гейме, хотя его рост – «всего» 196 см, что далеко от Изнера, Карловича или Опелки (их рост – 205, 208 и 211 см – Sports).

Машина», – ответил француз. 

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8 комментариев
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Ответ N.S.A.8.5
Научить бы Медведева так подавать
У Медведева силенок не хватит, Даня дрищлявый, недостаточно мышечной массы для таких подач.
+6
-1
+5
Научить бы Медведева так подавать
+5
-1
+4
Ответ N.S.A.8.5
Научить бы Медведева так подавать
Медведев уже недавно сказал,что мало тренирует подачу по объективным причинам,связанными со здоровьем.
+3
-1
+2
Симон, что с подачей у Медведева? И что ты вообще делаешь в тренерском составе если у Дани в этом году нет, по сути, никаких результатов?
+3
-2
+1
Роддик с его 188 см ростом подал в Кубке Дэвиса со скоростью 249 км в час... И подавал стабильно за 235 км в час... Раонич 249.9 самая быстрая подача... Но рекорд изнера 253 скорее всего вечен
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Ответ Бен Ротенберг
Симон, что с подачей у Медведева? И что ты вообще делаешь в тренерском составе если у Дани в этом году нет, по сути, никаких результатов?
а что делать Симону с подачей Дани? Француз никогда не был экспертом по подачам, а скорее даже наоборот. Француз всегда славился именно своей вязкой, тактической игрой. Видимо это и внедряет Жиль, кто знает. Если сотрудничество продолжается, значит задачи выполняются, ну или по крайней мере есть продвижения
+1
-1
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