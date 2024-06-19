Симон о подаче Раонича: «Машина»

Жиль Симон прокомментировал подачу Милоша Раонича .

Ранее канадец побил рекорд Иво Карловича по количеству эйсов в матче трехсетового формата.

Пользователь в твиттере написал, что когда-то Жиль Симон назвал Милоша Раонича теннисистом с одной из лучших подач в туре.

«Подтверждаю.

Он подает со скоростью 230 км/ч, и складывается впечатление, что он совсем не напрягается. Он очень точен и попадает во все места. Он может подавать все типы подач. Он бьет по два эйса в гейме, хотя его рост – «всего» 196 см, что далеко от Изнера, Карловича или Опелки (их рост – 205, 208 и 211 см – Sports).

Машина», – ответил француз.