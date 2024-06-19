Осака, Возняцки, Кербер и Радукану получили wild card на «Уимблдон»

« » объявил обладателей wild card.

В женском одиночном разряде ими стали:

(Япония)

(Дания)

(Германия)

(Великобритания)

(Великобритания)

Юрико Миядзаки (Великобритания)

(Великобритания)

В мужскую сетку wild card получили:

(Великобритания)

Джакоб Фернли (Великобритания)

Артур Фери (Великобритания)

Билли Харрис (Великобритания)

Пол Джабб (Великобритания)

Генри Сирл (Великобритания)

Ян Чоински (Великобритания)

Еще два обладателя wild card (по одному в каждом разряде) будут объявлены позже.

Жеребьевка турнира состоится 28 июня, а турнир пройдет с 1 по 14 июля.