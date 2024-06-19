Осака, Возняцки, Кербер и Радукану получили wild card на «Уимблдон»

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«Уимблдон» объявил обладателей wild card.

В женском одиночном разряде ими стали:

В мужскую сетку wild card получили:

  • Лиам Броади (Великобритания)
  • Джакоб Фернли (Великобритания)
  • Артур Фери (Великобритания)
  • Билли Харрис (Великобритания)
  • Пол Джабб (Великобритания)
  • Генри Сирл (Великобритания)
  • Ян Чоински (Великобритания)

Еще два обладателя wild card (по одному в каждом разряде) будут объявлены позже.

Жеребьевка турнира состоится 28 июня, а турнир пройдет с 1 по 14 июля.

8 комментариев
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Дааа, среди мужиков отборная британская древесина, конечно)
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Осака- Швентек в первом круге было бы отличной вывеской)
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В принципе, с женщинами все логично. Из интересных игроков в квалификации остается только Анисимова, если она, правда, войдет в число участников по рейтингу 🤔 Бушар должно быть сейчас обидно, бывшая финалистка Уима, а в прошлом году ей пришлось отдуваться в квалификации; Возняцки для Уима - по сути, ноунейм - а вон дали карту в основу.
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Ответ Rjcnbr
Комментарий скрыт
сейчас бы Радукану поленьем называть
+2
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Ответ Бен Ротенберг
В принципе, с женщинами все логично. Из интересных игроков в квалификации остается только Анисимова, если она, правда, войдет в число участников по рейтингу 🤔 Бушар должно быть сейчас обидно, бывшая финалистка Уима, а в прошлом году ей пришлось отдуваться в квалификации; Возняцки для Уима - по сути, ноунейм - а вон дали карту в основу.
При всем уважении, в плане следа в истории тенниса Бушар до Возняцки примерно как добротному учителю философии до Диогена )
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