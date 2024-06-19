Осака, Возняцки, Кербер и Радукану получили wild card на «Уимблдон»
«Уимблдон» объявил обладателей wild card.
В женском одиночном разряде ими стали:
- Наоми Осака (Япония)
- Каролин Возняцки (Дания)
- Анжелик Кербер (Германия)
- Эмма Радукану (Великобритания)
- Франческа Джонс (Великобритания)
- Юрико Миядзаки (Великобритания)
- Хизер Уотсон (Великобритания)
В мужскую сетку wild card получили:
- Лиам Броади (Великобритания)
- Джакоб Фернли (Великобритания)
- Артур Фери (Великобритания)
- Билли Харрис (Великобритания)
- Пол Джабб (Великобритания)
- Генри Сирл (Великобритания)
- Ян Чоински (Великобритания)
Еще два обладателя wild card (по одному в каждом разряде) будут объявлены позже.
Жеребьевка турнира состоится 28 июня, а турнир пройдет с 1 по 14 июля.