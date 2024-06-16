Андрееску о выходе в финал в Хертогенбоше: «Для меня это шаг вперед»

Бьянка Андрееску прокомментировала поражение в финале в Хертогенбоше.

Она уступила Людмиле Самсоновой 6:4, 3:6, 5:7.

«Точно не тот трофей, который я хотела. Но Людмила, ты показывала невероятный теннис на протяжении всего сезона и, конечно, сегодня. Так что этот титул должен был стать твоим. Мне кажется, что [выход в финал] для меня это шаг вперед.

За последнее время, а особенно за последние 10 месяцев я через многое прошла. Это только второй мой турнир после возвращения. Конечно, я расстроена. Но знаю, что впереди меня ждут хорошие моменты», – сказала Андрееску на церемонии награждения.