Андреева о победе над Соболенко: «В моменте я даже забывала счет. Когда у меня был второй матчбол, я представляла, что отыгрываю брейк-пойнт»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева прокомментировала победу над Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос».

Она обыграла белоруску 6:7(5), 6:4, 6:4 и впервые вышла в полуфинал «Большого шлема».

«Если честно, в моменте я даже забывала счет – старалась об этом не думать. Когда у меня был второй матчбол, я представляла, что отыгрываю брейк-пойнт. Старалась играть смело – и у меня получилось победить.

Перед матчем я очень нервничала – знала, что у нее будет преимущество, особенно из-за болельщиков. И меня немного удивило, что вы болели и за меня – я такого не ожидала. Так что спасибо большое», – сказала россиянка в интервью на корте.

44 комментария
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Умница!!! И толпа ее поддерживала весь матч
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+40
Нервы у неё абсолютно стальные для её возраста. Надеюсь, её ждёт великое будущее
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Посмотрел, надысь, влоги Касаткиной. Оказывается, половина женского тура говорит по-русски. От Гауфф до Швентек. Почти как в шахматах.
+33
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+33
Ответ Николай Бойко
Нервы у неё абсолютно стальные для её возраста. Надеюсь, её ждёт великое будущее
Нервы да... Даже упущенный первый сет не подкосил
+19
0
+19
Умничка! И очень приятное интервью после матча👌
+19
-2
+17
Ответ Николай Бойко
Нервы у неё абсолютно стальные для её возраста. Надеюсь, её ждёт великое будущее
как раз в 17 лет нормально не бояться ничего: мало били, мало обломов было. Потом будет сложнее: много горьких пилюль будет.
+16
-1
+15
Солнышко расплавило трактор -)
+10
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+9
Ответ ro44an.siz
Отомстила! Эрика довольна)))
Ну уверен, что довольна. Но психологически тяжело наверное, когда младшая сестра тебя сильнее и одареннее.
+8
0
+8
Молодец! Мирра!
+9
-2
+7
Ответ Николай Бойко
Нервы у неё абсолютно стальные для её возраста. Надеюсь, её ждёт великое будущее
В финале ЮСОпен 2021 тоже казалось что и у Радукану и у Фернандес прото нет нервов и это новые готовые игроки ТОП10.
+7
0
+7
А вообще там в интервью был забавный диалог про то, что у неё была тактика на матч, но она её забыла) у неё интервьюер после этого спросил: нужны ли ей в таком случае все еще услуги Кончиты?)
+7
0
+7
Победа техники над физической мощью. А мощь у Мирры еще придет. Какие годы!
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+6
Ответ Сергей48
Умничка! И очень приятное интервью после матча👌
Мирра вообще отлично держится перед камерой
+5
0
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Кобыленко конечно сама слила игру, но и воспользоваться этим тоже надо уметь. В 17 то лет!
+7
-3
+4
Ответ Николай Бойко
Нервы у неё абсолютно стальные для её возраста. Надеюсь, её ждёт великое будущее
В теннисе (особенно женском), если человек в 17 лет крепко даже не в топ-50, а хотя бы в топ-100, то у него априори стальные нервы. Здесь же впору говорить о недюжинном таланте и фантастически умной, зрелой и поставленной для такого возраста игре.
+4
0
+4
Миррра красава👍‼️Спасибо порадовала и хрен с эти экспрессом😀!
+5
-1
+4
Ответ Николай Бойко
Нервы у неё абсолютно стальные для её возраста. Надеюсь, её ждёт великое будущее
Здорово в этом компоненте прибавила, только недавно были истерики. Прогресс отличный, надежды безграничные, самое главное не сломаться
+3
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+3
Да, представляю какая каша у неё была в голове... Она и играла то процентов на 50 своих возможностей от волнения, тем приятней победа. Умничка!!
+3
0
+3
На матчболе было очень круто. Кто напомнит, когда матч выигрывали свечой?
+2
0
+2
Ответ culpa
На матчболе было очень круто. Кто напомнит, когда матч выигрывали свечой?
https://youtu.be/ZScPRvzQwRo?si=c1oIM6hpns56bPNX
+2
0
+2
Ответ culpa
На матчболе было очень круто. Кто напомнит, когда матч выигрывали свечой?
Маррей выиграл Кубок Дэвиса свечой.
+2
0
+2
Только будущее ребёнка не испортьте своими безудержными славословиями.
+4
-2
+2
Арина сразу прочухала, что не потянет поэтому и хромала.
+3
-1
+2
Отомстила! Эрика довольна)))
+3
-1
+2
Если ещё и парную выиграет то уже легенда!
+2
0
+2
Ответ culpa
На матчболе было очень круто. Кто напомнит, когда матч выигрывали свечой?
Вот еще вспомнила, Федерер с Майером в Шанхае) на 1.00 https://youtu.be/KPEvnQclMYU?si=1Fox5gkQd0bdph-E
+1
0
+1
Ответ Двестик Двестик
Солнышко расплавило трактор -)
МТЗ
+1
0
+1
Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
Где смотреть полуфинал?
Спорткаст. Лучшие из нелегальных трансляций сейчас именно у них.
+1
0
+1
Ответ dedushka
на праймспорте, как всегда)
Sportscast куда лучше
+1
0
+1
Ответ Sincere
Вот еще вспомнила, Федерер с Майером в Шанхае) на 1.00 https://youtu.be/KPEvnQclMYU?si=1Fox5gkQd0bdph-E
Круто. Чё-то Майер там совсем грустит, аж лица на нём нет, видать знатно чокернул в процессе)
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