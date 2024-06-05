Андреева о победе над Соболенко: «В моменте я даже забывала счет. Когда у меня был второй матчбол, я представляла, что отыгрываю брейк-пойнт»

Мирра Андреева прокомментировала победу над Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос».

Она обыграла белоруску 6:7(5), 6:4, 6:4 и впервые вышла в полуфинал «Большого шлема».

«Если честно, в моменте я даже забывала счет – старалась об этом не думать. Когда у меня был второй матчбол, я представляла, что отыгрываю брейк-пойнт. Старалась играть смело – и у меня получилось победить.

Перед матчем я очень нервничала – знала, что у нее будет преимущество, особенно из-за болельщиков. И меня немного удивило, что вы болели и за меня – я такого не ожидала. Так что спасибо большое», – сказала россиянка в интервью на корте.