Александр Зверев: «В этом году у Руне были небольшие проблемы, но на этой неделе он показал невероятный теннис. Мне повезло, что я прошел дальше»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Хольгер Руне Теннис

Александр Зверев прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В четвертом круге он победил Хольгера Руне – 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(2), 6:2.

«Вот это матч. Хольгер – невероятный игрок, молодой талант. Вы будете видеть его на этих прекрасных кортах еще 15, может быть, 20 лет. Нужно отдать ему должное, на этой неделе он играл просто невероятно. В этом году у него были небольшие проблемы, но на этой неделе он показал невероятный теннис, и мне повезло, что я прошел дальше.

Я горжусь тем, что вышел в четвертьфинал. За последние три дня я отыграл в общей сложности восемь с половиной часов, так что мне нужно восстановиться. Я должен сделать все возможное, чтобы быть готовым к четвертьфиналу, потому что турнир, понятное дело, на этом не заканчивается, и я хочу продолжать», – сказал Зверев в интервью на корте.

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1 комментарий
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Чот Киско на большую лесть излился).
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