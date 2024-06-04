Рууд о четвертьфинале РГ с Джоковичем: «Неважно, где вы играете, матч с Новаком – это одна из сложнейших задач в нашем спорте»

поделился настроем на четвертьфинал « » против .

«Через пару дней у меня четвертьфинал против Новака. Мне нечего терять, постараюсь получить удовольствие.

Да, еще один матч против него. С ним всегда тяжело. Неважно, где вы играете, это одна из сложнейших задач в нашем спорте. В прошлом году мы встречались здесь в финале, и я сделаю все возможное, чтобы отомстить».