Рууд о четвертьфинале РГ с Джоковичем: «Неважно, где вы играете, матч с Новаком – это одна из сложнейших задач в нашем спорте»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд поделился настроем на четвертьфинал «Ролан Гаррос» против Новака Джоковича.

«Через пару дней у меня четвертьфинал против Новака. Мне нечего терять, постараюсь получить удовольствие.

Да, еще один матч против него. С ним всегда тяжело. Неважно, где вы играете, это одна из сложнейших задач в нашем спорте. В прошлом году мы встречались здесь в финале, и я сделаю все возможное, чтобы отомстить».

5 комментариев
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Человек по имени Месть😆
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Ахаха) Кто о чем, а Каспер снова о мести
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Ответ Stas Salesov
Ахаха) Кто о чем, а Каспер снова о мести
Стас, за кого будешь болеть в матче Джокович - Рууд?))
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Ответ Вегетарианец_
Стас, за кого будешь болеть в матче Джокович - Рууд?))
Ну тут все просто, Каспер - один из любимцев, даже против Новака болеть не придется, а чисто за дружелюбное привидение) Это к Йенсу или Джефри
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Фриц был бы клиентом Новака снова, Рууд хоть сетик минимум заберет. Как бы Каспер не закошмарил третий год подряд Руняшу или во второй раз Сашу, а то совсем поникнут парни)))
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