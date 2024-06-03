Соболенко о том, чем займется после матча: «Такая скука, ребята: заминка, зал. Если мне повезет, сходим вкусно поужинать»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко ответила, как проведет день после победы над Эммой Наварро.

Она рассказала об этом в интервью на корте.

Белоруска выиграла 6:2, 6:3 и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

– Мы хотим знать, чем вы займетесь после того, как уйдете с корта. У нас не реалити-шоу и нет скрытых камер... (Смеется.) Мы хотим знать подробности.

– Такая скука, ребята: заминка, зал. Сделаю немного упражнений, процедуры, и, если мне повезет, сходим вкусно поужинать. Но самое интересное происходит здесь, перед вами. Вы ничего не пропускаете, ребята (смеется).

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