Соболенко о том, чем займется после матча: «Такая скука, ребята: заминка, зал. Если мне повезет, сходим вкусно поужинать»

Арина Соболенко ответила, как проведет день после победы над Эммой Наварро.

Она рассказала об этом в интервью на корте.

Белоруска выиграла 6:2, 6:3 и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

– Мы хотим знать, чем вы займетесь после того, как уйдете с корта. У нас не реалити-шоу и нет скрытых камер... (Смеется.) Мы хотим знать подробности.

– Такая скука, ребята: заминка, зал. Сделаю немного упражнений, процедуры, и, если мне повезет, сходим вкусно поужинать. Но самое интересное происходит здесь, перед вами. Вы ничего не пропускаете, ребята (смеется).