Зверев о том, что отыграл двойной брейк в решающем сете: «Я уже заготовил речь для каждого члена команды. Собирался высказать им столько дерьма»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Тэллон Грикспор контент Теннис

Александр Зверев прокомментировал камбэк в третьем круге «Ролан Гаррос».

Он победил Тэллона Грикспора 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6(10-3), в решающем сете отыгравшись со счета 1:4 с двойным брейком.

– Как вы переломили ситуацию в пятом сете, уступая с двумя брейками?

– Сделал два обратных.

Не знаю. Когда уступаешь 1:4 с двойным брейком в пятом сете, особенно в матче против соперника с такой мощной подачей, как у него, не всегда можно выиграть.

Поэтому, конечно, я очень рад, что мне это удалось.

– Вы допускали, что проиграете, потому что казалось, что вы...

– Господи, я уже заготовил речь для каждого члена команды. Я уже знал, что скажу тренеру. Я уже знал, что скажу спарринг-партнеру. Я уже знал, что скажу тренеру по физподготовке. Я уже все продумал. Я собирался высказать им столько дерьма. Вы даже представить себе не можете (смеется).

Когда уступаешь ему 1:4 с двойным брейком, шансов отыграться очень мало. При счете 1:4 я провел очень, очень хороший гейм.

При счете 3:4, мне кажется, он засомневался. А на тай-брейке я показал лучший теннис за весь матч.

Конечно, я невероятно рад, что выиграл и остался на турнире.

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9 комментариев
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Виноват кто угодно, но не Сашка Кисочкин😁 повезло укротить его
+12
-3
+9
Надменный и высокомерный.
Очевидно, что шутит, но даже шутки у него недобрые
+9
-3
+6
"Зверях" - это пять! :D
Не меняйте заголовок - это же топ)
+4
0
+4
Киса, может и не бил никого, но всё равно токсик знатный. Представляю, какие у них диалоги с отцом.
+6
-2
+4
Ладно хоть не придушить
+3
-1
+2
Ответ Россия будет свободной
Надменный и высокомерный. Очевидно, что шутит, но даже шутки у него недобрые
Слишком добрый спортсмен ничего не сможет выиграть.
Пример - хотя бы эта встреча
+1
0
+1
Ответ tallmuch
"Зверях" - это пять! :D Не меняйте заголовок - это же топ)
а как в оригинале было? похоже уже исправили
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