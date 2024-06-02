Зверев о том, что отыграл двойной брейк в решающем сете: «Я уже заготовил речь для каждого члена команды. Собирался высказать им столько дерьма»

Александр Зверев прокомментировал камбэк в третьем круге «Ролан Гаррос».

Он победил Тэллона Грикспора 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6(10-3), в решающем сете отыгравшись со счета 1:4 с двойным брейком.

– Как вы переломили ситуацию в пятом сете, уступая с двумя брейками?

– Сделал два обратных.

Не знаю. Когда уступаешь 1:4 с двойным брейком в пятом сете, особенно в матче против соперника с такой мощной подачей, как у него, не всегда можно выиграть.

Поэтому, конечно, я очень рад, что мне это удалось.

– Вы допускали, что проиграете, потому что казалось, что вы...

– Господи, я уже заготовил речь для каждого члена команды. Я уже знал, что скажу тренеру. Я уже знал, что скажу спарринг-партнеру. Я уже знал, что скажу тренеру по физподготовке. Я уже все продумал. Я собирался высказать им столько дерьма. Вы даже представить себе не можете (смеется).

Когда уступаешь ему 1:4 с двойным брейком, шансов отыграться очень мало. При счете 1:4 я провел очень, очень хороший гейм.

При счете 3:4, мне кажется, он засомневался. А на тай-брейке я показал лучший теннис за весь матч.

Конечно, я невероятно рад, что выиграл и остался на турнире.