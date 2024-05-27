Швентек о предстоящей встрече с Осакой: «Посмотрим, как все сложится. Матчи, которые мы играли на харде, всегда были очень напряженными и сложными»

Теги Ролан Гаррос WTA Наоми Осака Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала предстоящий матч против Наоми Осаки.

Они встретятся во втором круге «Ролан Гаррос».

Швентек и Осака играли дважды – в 2019-м (победила Осака) и в 2022-м (победила Швентек).

«Я впечатлена ее возвращением в тур. Она замечательный человек, и за ее стилем игры тоже интересно наблюдать. Я просто рада, что она вернулась и играет даже больше турниров, чем было до перерыва. И здорово, что она играет хорошо.

Я еще не играла против Наоми на грунте, так что посмотрим, как все сложится. Конечно, нужно подготовиться тактически. Но все матчи, которые мы играли на харде, всегда были очень напряженными и сложными».

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