Рууд о том, зачем играл в Женеве перед «Ролан Гаррос»: «А что все делают на тренировках перед «Шлемом»? Играют матчи. Так почему не сыграть турнир?»

Теги Ролан Гаррос ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд рассказал, зачем играл в Женеве на неделе перед «Ролан Гаррос».

Рууд взял там титул третий раз.

«Если приехать на «Шлем» за неделю до начала, то там будет 400-500 игроков, которые хотят тренироваться. И что они делают на тренировках? Играют матчи. Так почему не сыграть турнир?

От Женевы до Парижа три часа на поезде или 40 минут на самолете. Так что добраться совсем не трудно. И я получил настоящие матчи перед одним из самых важных турниров в календаре.

Там было очень спокойно, это не очень большой турнир, и я могу сосредоточиться на необходимых тренировках и при этом играть матчи. Это хороший выбор. Поэтому я так делаю».

2 комментария
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Ответ goodloser
Кому Рууд голову морочит? Игра на счёт на тренировках и официальный турнир совсем не одно и то же. На тренировках ты можешь пробовать играть и так, и этак, и сил на сет на тренировке уходит заметно меньше, чем на сет в официальном матче. К тому же, сыграв один-два сета на тренировке, ты не обязан играть дальше, а можешь сказать, что всё, на сегодня хватит.
Ты похоже стоишь в рейтинге ATP выше
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Кому Рууд голову морочит? Игра на счёт на тренировках и официальный турнир совсем не одно и то же. На тренировках ты можешь пробовать играть и так, и этак, и сил на сет на тренировке уходит заметно меньше, чем на сет в официальном матче. К тому же, сыграв один-два сета на тренировке, ты не обязан играть дальше, а можешь сказать, что всё, на сегодня хватит.
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