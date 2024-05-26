Ролан Гаррос. Расписание 27 мая. Надаль и Зверев сыграют третьим запуском, турнир начнут Медведев, Синнер, Швентек

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Опубликовано расписание второго игрового дня «Ролан Гаррос», 27 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте имени Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

Даниил Медведев (5) сыграет с Домиником Кепфером последним запуском на Корте Симоны Матье.

Анна Калинская (23) встретится с Кларой Бюрель вторым запуском на Корте №14.

Карен Хачанов поборется с Самитом Нагалом вторым запуском на Корте №7.

Аслан Карацев сыграет с Александром Шевченко первым запуском на Корте №5.

Полностью расписание здесь.

3 комментария
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Ответ etozhelesha
Надаль все таки днём
Он вроде сам попросил чтобы его матч поставили в дневную сессию.
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-1
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Надаль все таки днём
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0
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