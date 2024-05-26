Ролан Гаррос. Расписание 27 мая. Надаль и Зверев сыграют третьим запуском, турнир начнут Медведев, Синнер, Швентек
Опубликовано расписание второго игрового дня «Ролан Гаррос», 27 мая.
На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.
На Корте имени Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:
- Саша Викери – Онс Жабер (8);
- Ига Швентек (1) – Леолия Жанжан (3);
- Александр Зверев (4) – Рафаэль Надаль;
- (не раньше 21:15) Гаэль Монфис – Тьяго Сейбот Уайлд.
На корте Сюзанн Ленглен план такой:
- Кристофер Юбенкс – Янник Синнер (2);
- Мартон Фучович – Стефанос Циципас (9);
- Коко Гауфф (3) – Юлия Авдеева (Q);
- Элина Свитолина (15) – Каролина Плишкова.
Даниил Медведев (5) сыграет с Домиником Кепфером последним запуском на Корте Симоны Матье.
Анна Калинская (23) встретится с Кларой Бюрель вторым запуском на Корте №14.
Карен Хачанов поборется с Самитом Нагалом вторым запуском на Корте №7.
Аслан Карацев сыграет с Александром Шевченко первым запуском на Корте №5.
Полностью расписание здесь.