Ролан Гаррос. Расписание 27 мая. Надаль и Зверев сыграют третьим запуском, турнир начнут Медведев, Синнер, Швентек

Опубликовано расписание второго игрового дня «Ролан Гаррос», 27 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте имени Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

Даниил Медведев (5) сыграет с Домиником Кепфером последним запуском на Корте Симоны Матье.

Анна Калинская (23) встретится с Кларой Бюрель вторым запуском на Корте №14.

Карен Хачанов поборется с Самитом Нагалом вторым запуском на Корте №7.

Аслан Карацев сыграет с Александром Шевченко первым запуском на Корте №5.

Полностью расписание здесь.