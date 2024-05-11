Даниил Медведев: «Синнер, Алькарас, Джокович – все они лучше меня, если говорить о пике формы»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев высказался о конкуренции в туре.

Его спросили, каково соперничать одновременно с Большой тройкой и сильными молодыми игроками.

«Конечно, это нелегко. Так бывает в каждом виде спорта: ты соревнуешься с очень сильными соперниками, и в тот момент, когда они становятся слабее, или, по крайней мере, тебе так кажется, появляются новые парни, которые стараются тебя обыграть, и иногда им это удается.

Для меня серьезное испытание – пытаться обыграть этих парней, Новака, Рафу. Я хотел назвать только Новака, но нет, Рафа вернулся, посмотрим, как далеко он сможет зайти.

Янник, Карлос, Новак – мне кажется, все они лучше меня, если говорить о пике формы, поэтому для меня это серьезное испытание. Я рад принять этот вызов, и для меня прогресс, когда удается их победить.

Я так считаю, потому что, например, на Australian Open я был на самом пике формы, и да, я устал, одно, другое, и, возможно, я бы выиграл, если бы не устал, но это если бы. А реальность такова, что я был на пике и не выиграл.

Это нелегко. Они очень хорошо играют. Их удары лучше моих. Но каждый раз, когда я играю с ними, я думаю о том, как победить, как прибавить по сравнению с прошлым разом, если тогда я проиграл. И если выиграл – тоже. Потому что они придумают что-то новое. И, если честно, мне нравится это чувство.

В какой-то степени иногда хочется сыграть в финале против кого-то другого, тогда у тебя больше шансов на победу. Но приятно, когда удается преодолеть это испытание, как мне однажды удалось с Новаком на US Open».

20 комментариев
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Молодец Медведев, всё осознаёт и может об этом спокойно говорить. По соотношению достижения/талант он намного обошёл своих ровесников Циципаса и Зверева. Ему есть, чем гордиться. Он не родился суперзвездой, но он дошёл гораздо дальше, чем подавляющее большинство на его месте могли бы дойти.
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Ответ Basta777
Если говорить вот прям о пике, то там уже человек 10 лучше. Похоже у Медди пик карьеры уже пройден.
Что за десять человек, интересно?
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Даже если Медведев назовет себя полным ничтожеством, хейтеры даже с этим не согласятся. Найдут повод, чтобы и здесь еще «навалить кучу»!))
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Ответ Oblomov76
Что за десять человек, интересно?
Ну если наклюкаться, то Джокер, Карась и Синнер сойдут за десятерых
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Ответ Рассол Уэстбрик
Если говорить не о пике формы, то они тоже лучше тебя, данька. А если мы говорим про пятисетовый формат, то ты вообще позорник и топ-1 чокер
кто бы говорил
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Ответ Nikolay Stavrogin
Один раз говорит об исключении, но парень продолжает верить, что он что-то там преодолел на юсо21, а не повезло с пиком, сеткой и календарным уставшего Новака. Юсо23 и Ао24 показали, что было бы, если бы в полуфинале юсо не у Новака был Зверев.
Он прямо говорит, что Новак сильнее. Так Новак на пике всех сильнее, так и что теперь, не жить?
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Да уж. Тебе до них как до Луны, а уж Джоковича тем более
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Даня какая кокетка, скромничает на самом деле.)
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Говорить так абсолютно верно. Но более чем уверен, что с его характером он не считает себя хуже Синнера, Алькараса и тп. И будет давать им бой, на пике Даня не хуже них.
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Ответ Великий Алонсо
Да уж. Тебе до них как до Луны, а уж Джоковича тем более.
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Кратюк
Комментарий удален модератором
Молчать.
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Ответ Великий Алонсо
Молчать.
лонсик ... сам не позорься!
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Ответ sedric
Ну я бы посмотрел если бы на том ЮСО-23 по сетке Медведев бы достался Джоковичу не в финале, а в полуфинале. Ничего не утверждаю в плане победителя, но есть ощущение, что борьба была бы знатная. На 5 сетов. А не та пародия, что была в финале.
Вполне вероятно, что так и было бы.
Медведев не зря в топ10 истории юсо по проценту побед. А для Джоковича это худший шлем.
Вот я бы на месте Медведева вместо победы на юсо21, где многое совпало для этой победы и возможно никогда не повторится больше проецировался на полуфинале с Карлосом.
Где оба шли на равных по сетке, без сильных перекосов в ту или иную сторону, благодаря убравшему Синнера Звереву.
Эта победа гораздо больше говорит о его уровне
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