Даниил Медведев: «Синнер, Алькарас, Джокович – все они лучше меня, если говорить о пике формы»

Даниил Медведев высказался о конкуренции в туре.

Его спросили, каково соперничать одновременно с Большой тройкой и сильными молодыми игроками.

«Конечно, это нелегко. Так бывает в каждом виде спорта: ты соревнуешься с очень сильными соперниками, и в тот момент, когда они становятся слабее, или, по крайней мере, тебе так кажется, появляются новые парни, которые стараются тебя обыграть, и иногда им это удается.

Для меня серьезное испытание – пытаться обыграть этих парней, Новака, Рафу. Я хотел назвать только Новака, но нет, Рафа вернулся, посмотрим, как далеко он сможет зайти.

Янник, Карлос, Новак – мне кажется, все они лучше меня, если говорить о пике формы, поэтому для меня это серьезное испытание. Я рад принять этот вызов, и для меня прогресс, когда удается их победить.

Я так считаю, потому что, например, на Australian Open я был на самом пике формы, и да, я устал, одно, другое, и, возможно, я бы выиграл, если бы не устал, но это если бы. А реальность такова, что я был на пике и не выиграл.

Это нелегко. Они очень хорошо играют. Их удары лучше моих. Но каждый раз, когда я играю с ними, я думаю о том, как победить, как прибавить по сравнению с прошлым разом, если тогда я проиграл. И если выиграл – тоже. Потому что они придумают что-то новое. И, если честно, мне нравится это чувство.

В какой-то степени иногда хочется сыграть в финале против кого-то другого, тогда у тебя больше шансов на победу. Но приятно, когда удается преодолеть это испытание, как мне однажды удалось с Новаком на US Open».