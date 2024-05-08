Тарпищев о травме Медведева: «Надеюсь, все обойдется, но если она серьезная – приводящая, – это надолго»

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Шамиль Тарпищев прокомментировал травму Даниила Медведева.

Ранее россиянин снялся с четвертьфинала турнира в Мадриде.

Вчера Медведев провел тренировку в Риме, где будет защищать титул.

«Медведев хорошо играл в Мадриде, и я думал, что он будет в финале.

К сожалению, он получил травму. Надеюсь, все обойдется, но если травма серьезная – приводящая, – это надолго. Надо смотреть на глубину повреждения», – сказал Тарпищев ТАСС

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