Только Рублев и Сафиуллин не уступают Алькарасу в личных встречах среди игроков из России
Андрей Рублев в четвертьфинале ATP 1000 в Мадриде впервые победил Карлоса Алькараса – 4:6, 6:3, 6:2.
Рублев стал вторым российским игроком, который не уступает испанцу в личном противостоянии – теперь счет их встреч 1:1. Положительный баланс только у Романа Сафиуллина после «Мастерса» в Париже-2023 – 1:0.
Даниил Медведев проигрывает Алькарасу 2:4, Карен Хачанов – 0:3, Евгений Карловский – 0:1, Никита Татьянин – 0:1.
https://i.imgur.com/1xL0VMQ.png