Только Рублев и Сафиуллин не уступают Алькарасу в личных встречах среди игроков из России

в четвертьфинале 1000 в Мадриде впервые победил – 4:6, 6:3, 6:2.

Рублев стал вторым российским игроком, который не уступает испанцу в личном противостоянии – теперь счет их встреч 1:1. Положительный баланс только у после «Мастерса» в Париже-2023 – 1:0.

проигрывает Алькарасу 2:4, – 0:3, – 0:1, Никита Татьянин – 0:1.