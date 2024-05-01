Только Рублев и Сафиуллин не уступают Алькарасу в личных встречах среди игроков из России

Теги ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Роман Сафиуллин Евгений Карловский Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

 Андрей Рублев в четвертьфинале ATP 1000 в Мадриде впервые победил Карлоса Алькараса – 4:6, 6:3, 6:2.

Рублев стал вторым российским игроком, который не уступает испанцу в личном противостоянии – теперь счет их встреч 1:1. Положительный баланс только у Романа Сафиуллина после «Мастерса» в Париже-2023 – 1:0.

Даниил Медведев проигрывает Алькарасу 2:4, Карен Хачанов – 0:3, Евгений Карловский – 0:1, Никита Татьянин – 0:1.

6 комментариев
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Признавайтесь. Кто хоть что-то слышал о Никите Татьянине?)
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Иван Гахов тоже не уступает Карасику в личных встречах ))

https://i.imgur.com/1xL0VMQ.png
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Ответ sedric
Признавайтесь. Кто хоть что-то слышал о Никите Татьянине?)
только о Никите Татьянином
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Никита, куда ты пропал и фамилия Татьянин) Представляю такую картина) Tyatyanin стал первой ракеткой мира)
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Алькарас так часто стал проигрывать до полуфиналов, где вылететь уже не зазорно, что еще чуть-чуть и его поражения не будут восприниматься как сенсация.
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Ответ Йенс Мустерманн
Иван Гахов тоже не уступает Карасику в личных встречах )) https://i.imgur.com/1xL0VMQ.png
У Гахова своя статистика против Алькараса. Вместе с легендарными Кравчуком и Неделько)
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