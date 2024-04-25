Муте в самом длинном матче «Мастерса» в Мадриде с 2009-го требовал, чтобы ему принесли кофе, и в итоге взял стаканчик у болельщика на трибуне

Теги болельщики ATP Mutua Madrid Open судьи Корентен Муте Шан Цзюньчэн Теннис

Шан Цзюньчэн обыграл Корентена Муте в первом круге «Мастерса» в Мадриде – 6:7(9), 6:2, 7:6(10).

Матч длился 3 часа 59 минут и стал вторым по продолжительности в истории турнира после полуфинала 2009 года, в котором Рафаэль Надаль за 4 часа 3 минуты победил Новака Джоковича.

В решающем сете китаец упустил преимущество 3:0. На тай-брейке он закончил матч с шестого матчбола.

По ходу матча Муте поспорил с судьей на вышке, потому что хотел, чтобы ему принесли кофе, а она объяснила, что это не принято. В итоге француз взял стаканчик у человека на трибуне.

Параллельно Муте попросил вызвать супервайзера, чтобы с трибуны удалили человека, который крикнул ему: «Заткнись!».

 

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