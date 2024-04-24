Карацев провел и проиграл первый матч с начала января. Он не защитил очки за полуфинал Мадрида и опустится в конец топ-90

48-я ракетка мира Аслан Карацев вернулся в тур после травмы колена. В первом круге «Мастерса» в Мадриде он проиграл №37 Фабиану Марожану – 6:7(6), 6:7(2). В первой партии россиянин упустил 11 сетболов.

В Мадриде Карацев защищал очки за полуфинал – теперь он опустится в район 90-й строчки рейтинга.

Напомним, в январе Карацев перенес операцию на колене. Он получил травму в первом матче сезона в Брисбене.