Хачанов о пропуске турнира в Барселоне: «Нагрузился чуть побольше, и из-за этого начало отдавать в левое бедро. Поэтому взял время, чтобы восстановиться»

Карен Хачанов оценил физическое состояние перед «Мастерсом» в Мадриде.

На прошлой неделе он снялся с турнира в Барселоне.

– Как ты? Как нога?

– Все в порядке, спасибо. Она опять чуть-чуть побаливала после американской серии, возвращаясь к той травме в том году. Просто нагрузился чуть побольше, наверное, и из-за этого начало отдавать в левое бедро. Поэтому я взял время, чтобы отдохнуть, восстановиться, потренироваться и уже подготовиться к предстоящим большим турнирам.

– Просто отдыхал или какие-то процедурки все-таки нужно было сделать?

– Нет, процедуры я тоже сделал, с врачом увиделся и, так скажем, рефреш такой сделал, потому что у нас все турниры почти подряд.

Если играть все подряд, так у нас сейчас все лето будет загружено вплоть до сентября, поэтому какие-то недели все-таки, наверное, стоит взять для себя. Потренироваться, отдохнуть, перезагрузиться. Особенно большие турниры впереди, сейчас они все достаточно долгие по времени, и, мне кажется, гораздо удобнее сделать такого плана календарь, – сказал Хачанов в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!».