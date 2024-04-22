Мартина Навратилова: «У Алькараса самые впечатляющие удары, но соревновательный инстинкт Синнера ни с чем не сравнить»

Теги Мартина Навратилова ATP WTA Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Мартина Навратилова прокомментировала игру Карлоса Алькараса и Янника Синнера .

«Янник невероятный. Он пример того, как работа помогает прогрессировать и играть на высочайшем уровне. С нетерпением жду следующие десять лет и сражения Алькараса, Синнера, некоторых других игроков, которые смогут к этому присоединиться.

Я люблю Янника и его психологический настрой. У Алькараса самые впечатляющие удары, но соревновательный инстинкт Синнера ни с чем не сравнить. Именно это позволяет ему почти всегда выиграть последнее очко в матче».

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3 комментария
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Ответ costa0545
Ну и ну, прям дифирамбы поёт рыжиму, посмотрим как будет играть дальше, весь сезон, пока не получалось не у того и другого, цыплят по осени считают)))
слежу за Теннисам уже 18 лет. Еше в 2007ом, когда Новак закрыл всех там в Индиан Уэллсе, никто ему не считал дифирамбы
да, блин, их не было даже после его победы в АО08

А нынче, хватит и выиграть пару турниров и 1-2 шлемов чтобы тебя считали лучшим, и объявит о новом ЭРЕ
+2
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+2
Ну и ну, прям дифирамбы поёт рыжиму, посмотрим как будет играть дальше, весь сезон, пока не получалось не у того и другого, цыплят по осени считают)))
+2
-2
0
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