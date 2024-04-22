Мартина Навратилова: «У Алькараса самые впечатляющие удары, но соревновательный инстинкт Синнера ни с чем не сравнить»
Мартина Навратилова прокомментировала игру Карлоса Алькараса и Янника Синнера .
«Янник невероятный. Он пример того, как работа помогает прогрессировать и играть на высочайшем уровне. С нетерпением жду следующие десять лет и сражения Алькараса, Синнера, некоторых других игроков, которые смогут к этому присоединиться.
Я люблю Янника и его психологический настрой. У Алькараса самые впечатляющие удары, но соревновательный инстинкт Синнера ни с чем не сравнить. Именно это позволяет ему почти всегда выиграть последнее очко в матче».
да, блин, их не было даже после его победы в АО08
А нынче, хватит и выиграть пару турниров и 1-2 шлемов чтобы тебя считали лучшим, и объявит о новом ЭРЕ