Рейтинг WTA. Швентек проводит сотую неделю на первой строчке, Вондроушова стала №7
Ига Швентек начала сотую неделю в роли первой ракетки мира.
Маркета Вондроушова поднялась на одну строчку и стала №7.
Эрика Андреева покинула топ-100.
Положение на 22 апреля 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10560
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|7848
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7258
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5293
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|4870
|6 (6)
|Мария Саккари (Греция)
|4195
|7 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|4090
|8 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4000
|9 (9)
|Онс Жабер (Тунис)
|3533
|10 (10)
|Алена Остапенко (Латвия)
|3438
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3313
|13 (14)
|Жасмин Паолини (Италия)
|2938
|14 (13)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2830
|16 (16)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2560
|17 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2550
|19 (19)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2383
|21 (27)
|Марта Костюк (Украина)
|2235
|22 (22)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2161
|25 (26)
|Анна Калинская (Россия)
|1971
|33 (39)
|Слоун Стивенс (США)
|1625
|39 (36)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1377
|43 (43)
|Мирра Андреева (Россия)
|1317
|45 (45)
|Анна Блинкова (Россия)
|1275
|47 (52)
|Аранта Рус (Нидерланды)
|1222
|48 (60)
|Магда Линетт (Польша)
|1218
|53 (47)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|1157
|61 (62)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1079
|65 (67)
|Элина Аванесян (Россия)
|1053
|94 (112)
|Хулия Риера (Аргентина)
|758
|95 (108)
|Анна Бондар (Венгрия)
|755
|97 (96)
|Камилла Рахимова (Россия)
|748
|99 (96)
|Мария Тимофеева (Россия)
|745
|102 (100)
|Эрика Андреева (Россия)
|737
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