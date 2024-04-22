Рейтинг WTA. Швентек проводит сотую неделю на первой строчке, Вондроушова стала №7

Ига Швентек начала сотую неделю в роли первой ракетки мира.

Маркета Вондроушова поднялась на одну строчку и стала №7.

Эрика Андреева покинула топ-100.

WTA Singles Rankings

Положение на 22 апреля 2024

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