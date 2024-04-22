Рейтинг WTA. Швентек проводит сотую неделю на первой строчке, Вондроушова стала №7

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Ига Швентек начала сотую неделю в роли первой ракетки мира.

Маркета Вондроушова поднялась на одну строчку и стала №7.

Эрика Андреева покинула топ-100.

WTA Singles Rankings

Положение на 22 апреля 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10560
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 7848
3 (3) Коко Гауфф (США) 7258
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5293
5 (5) Джессика Пегула (США) 4870
6 (6) Мария Саккари (Греция) 4195
7 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 4090
8 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4000
9 (9) Онс Жабер (Тунис) 3533
10 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3438
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3313
13 (14) Жасмин Паолини (Италия) 2938
14 (13) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2830
16 (16) Екатерина Александрова (Россия) 2560
17 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2550
19 (19) Вероника Кудерметова (Россия) 2383
21 (27) Марта Костюк (Украина) 2235
22 (22) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2161
25 (26) Анна Калинская (Россия) 1971
33 (39) Слоун Стивенс (США) 1625
39 (36) Анастасия Потапова (Россия) 1377
43 (43) Мирра Андреева (Россия) 1317
45 (45) Анна Блинкова (Россия) 1275
47 (52) Аранта Рус (Нидерланды) 1222
48 (60) Магда Линетт (Польша) 1218
53 (47) Каролина Плишкова (Чехия) 1157
61 (62) Диана Шнайдер (Россия) 1079
65 (67) Элина Аванесян (Россия) 1053
94 (112) Хулия Риера (Аргентина) 758
95 (108) Анна Бондар (Венгрия) 755
97 (96) Камилла Рахимова (Россия) 748
99 (96) Мария Тимофеева (Россия) 745
102 (100) Эрика Андреева (Россия) 737

 

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2 комментария
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Алена Майорова, у Рыбакиной текущий рейтинг - 6293.. поправьте, пожалуйста
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