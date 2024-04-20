Медведев – Оже-Альяссиму: «Если посмотришь мой первый сет встречи с Томми Полом в Индиан-Уэллс, то увидишь, как меня можно победить»

Феликс Оже-Альяссим спросил Даниила Медведева, как он может его обыграть.

Они встречались семь раз, все матчи выиграл россиянин.

Ф: Как мне тебя обыграть?

Д: Эй! Такое нельзя спрашивать!

Ф: Временами я близок, но каждый раз ты не даешь мне это сделать, поэтому я продолжу пытаться. Но как у тебя получается?

Д: Феликс, это очень забавный вопрос, но у меня есть ответ. У меня получилось тогда выиграть, но если посмотришь мой первый сет встречи с Томми Полом в Индиан-Уэллс, то увидишь, как меня можно победить. Надо просто все возвращать в линии, бегать к сетке, бить удары навылет, дроп-шоты с лета. Так обыграть меня довольно просто, он почти взял сет под ноль. Такой план.