Медведев – Оже-Альяссиму: «Если посмотришь мой первый сет встречи с Томми Полом в Индиан-Уэллс, то увидишь, как меня можно победить»

Теги ATP Феликс Оже-Альяссим Томми Пол Даниил Медведев Теннис

Феликс Оже-Альяссим спросил Даниила Медведева, как он может его обыграть.

Они встречались семь раз, все матчи выиграл россиянин. 

Ф: Как мне тебя обыграть?

Д: Эй! Такое нельзя спрашивать!

Ф: Временами я близок, но каждый раз ты не даешь мне это сделать, поэтому я продолжу пытаться. Но как у тебя получается?

Д: Феликс, это очень забавный вопрос, но у меня есть ответ. У меня получилось тогда выиграть, но если посмотришь мой первый сет встречи с Томми Полом в Индиан-Уэллс, то увидишь, как меня можно победить. Надо просто все возвращать в линии, бегать к сетке, бить удары навылет, дроп-шоты с лета. Так обыграть меня довольно просто, он почти взял сет под ноль. Такой план.

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1 комментарий
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Обманул канадца.В 1 сете Пол выиграл только 8 из 15 у сетки,это мало.
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