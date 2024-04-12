Хачанов об Олимпиаде: «Обидно, что в Токио не выиграл золото. Но я заработал серебро в одиночке, что гораздо сложнее, чем в паре и миксте»

17-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал о своих целях на сезон.

– Собираетесь ли на Олимпиаду в Париж? И сидит ли до сих пор заноза от проигрыша в финале предыдущей Александру Звереву?

– В принципе собираюсь, но, опять же, еще много времени до оглашения финальных правил, регламента, того, что надо будет подписывать. Очень много технических моментов, которые надо будет решить. Конечно же, я не раз говорил, что Олимпиада для меня – важное соревнование.

Да, в какой-то степени обидно, что в Токио не выиграл золото. Но, опять же, все относительно. Я заработал серебро в одиночке, что гораздо сложнее, чем в паре и миксте. Всегда может быть что-то лучше, но ты отдаешь себе отчет, что-то, чего ты достиг, все равно идет в копилку.

– Насколько вы сейчас удовлетворены своей карьерой? Какие цели ставите сейчас перед собой и что больше всего не устраивает в своей игре?

– Нет предела совершенству. Основная задача стоит такая же, как и в прошлом году, – как можно быстрее войти обратно в десятку. А то в прошлом году вошел – и потом не играл три с половиной месяца, пропустил очень много больших турниров. Мне надо продолжать двигаться в том же направлении, что и последние два года. Считаю, что получалось неплохо, но всегда можно лучше.

Самое главное – чтобы было без травм. Попасть в десятку, продолжать играть на серьезных турнирах – «Больших шлемах» и «Мастерсах», да на любых соревнованиях, которые выбираю, из чего и складывается рейтинг. Я мотивирован, большие цели остаются. Надеюсь идти к ним дальше, – сказал Хачанов в интервью «Спорт-Экспрессу».