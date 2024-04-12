Циципас о победе над Хачановым: «Я не спешил – и это было очень полезно. Нужно было понять, что работает, а что – нет»

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Кареном Хачановым в Монте-Карло.

Он обыграл его в четвертьфинале 6:4, 6:2.

«Прием точно был эффективным – очень скоростным. В какой-то момент я набрал хороший ход.

Казалось, что он играет очень собранно. Он не очень много ошибался. На задней линии казался спокойным.

Я делал все, чтобы создавать как можно больше давления, не спешить в розыгрышах. Старался предсказывать и читать его игру. Получалось хорошо.

Я не спешил – и это было очень полезно. Нужно было понять, что работает, а что – нет. Сегодня я очень настойчиво старался добиться чего-то хорошего».

Кроме того, Циципас – двукратный чемпион в Монте-Карло – рассказал, имеет ли преимущество на этих кортах.

«Я бы соврал, если бы сказал, что, выходя на этот корт, не вспоминаю приятные моменты. Я переживаю приятные эпизоды из прошлого.

Мне очень нравится перед такими прекрасными болельщиками и иметь возможность стремиться к великолепной игре. Таких возможностей не очень много – потому что грунтовый сезон длится определенное время. И я стараюсь использовать его по максимуму».

Также Циципас ответил на вопрос, о чем ему говорил отец по ходу матча.

– У нас не получилось перевести. Там было что-то про огонь?

– Наймите больше переводчиков с греческого (смеется).

Про огонь он ничего не говорил – только про тактику (улыбается).