Хачанов об отношениях с Рублевым и Медведевым: «Совмещаем дружбу и стремление к своим целям»

Карен Хачанов рассказал о давней дружбе с Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

– Каких вещей вам и Андрею Рублеву пока не хватило, чтобы добиться таких же результатов в карьере, как у Даниила Медведева?

– Еще не вечер! И Андрей, и я к этому стремимся, работаем, прикладываем все усилия. Могу только сказать, что время покажет, к чему они приведут.

– Как так получилось, что у вас сложилась с ними такая крепкая дружба в таком индивидуальном виде спорта? Что вас объединяет помимо тенниса, а в чем вы разные?

– Мы все разные – по характеру, темпераменту, игре. Но мы – одного поколения. Росли, играли вместе. Основное, что нас объединяет, – это, конечно, теннис. Хотя мне кажется, что со временем, с взрослением, каждый немножко обосновывается в своей жизни, обрастает своими друзьями, своей компанией.

Это нормальная ситуация, когда со временем все чуть-чуть обособились. Как вы правильно заметили, это индивидуальный вид спорта. Все хотят добиться максимальных высот. Но мы занимаемся одним делом и видимся почти каждую неделю. В общем, совмещаем дружбу и стремление к своим целям как можем.

– Как бы вы охарактеризовали одним эпитетом каждого из них двоих и самого себя?

– (Задумывается) Даня – необычный. Андрей – серьезный. Я – веселый, – сказал Хачанов в интервью «Спорт-Экспрессу».