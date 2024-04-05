Монте-Карло (ATP). Джокович и Рублев попали в одну четверть сетки, Медведев и Хачанов могут встретиться в третьем круге
Стала известна сетка «Мастерса» в Монте-Карло.
Новак Джокович получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с Романом Сафиуллиным или квалифаером.
В одну четверть с ним попали действующий чемпион Андрей Рублев (6) и Алекс де Минаур (11).
Во второй четверти Карлос Алькарас (3) встретится с Феликсом Оже-Альяссимом или квалифаером.
В этой же части сетки оказались Хуберт Хуркач (10), который поборется с Джеком Дрэйпером, и Каспер Рууд (8), на которого выйдет Алехандро Табило или кто-то из квалификации.
Даниил Медведев (4) и Александр Зверев (5) попали в третью четверть. Россиянин сыграет с Гаэлем Монфисом (WC) или Джорданом Томпсоном.
Соперником Карена Хачанова (15) станет Кэмерон Норри. Медведев и Хачанов могут встретиться в третьем круге.
Двукратный чемпион Стефанос Циципас (12) поборется с Ласло Дьере.
В нижней четверти Янник Синнер (2) начнет выступление матчем против Себастьяна Корды или Алехандро Давидовича-Фокина.
На Хольгера Руне (7) выйдет Эмиль Руусувуори или Маттео Арнальди.
Полностью сетка здесь.
У Зверева в третьем круге Циципас, затем, в 1/4 - Медведев.
У Синнера во втором круге маячит Давидович-Фокина, в 1/4 - Руне. Непростой жребий.
Самая легкая сетка, на бумаге - у Алькараса.
Но посмотрим, как все в итоге сложится.
P.S. Кстати, а где Рафуля?))