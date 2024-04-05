Монте-Карло (ATP). Джокович и Рублев попали в одну четверть сетки, Медведев и Хачанов могут встретиться в третьем круге

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Карен Хачанов Андрей Рублев Роман Сафиуллин Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Стала известна сетка «Мастерса» в Монте-Карло.

Новак Джокович получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с Романом Сафиуллиным или квалифаером.

В одну четверть с ним попали действующий чемпион Андрей Рублев (6) и Алекс де Минаур (11).

Во второй четверти Карлос Алькарас (3) встретится с Феликсом Оже-Альяссимом или квалифаером.

В этой же части сетки оказались Хуберт Хуркач (10), который поборется с Джеком Дрэйпером, и Каспер Рууд (8), на которого выйдет Алехандро Табило или кто-то из квалификации.

Даниил Медведев (4) и Александр Зверев (5) попали в третью четверть. Россиянин сыграет с Гаэлем Монфисом (WC) или Джорданом Томпсоном.

Соперником Карена Хачанова (15) станет Кэмерон Норри. Медведев и Хачанов могут встретиться в третьем круге.

Двукратный чемпион Стефанос Циципас (12) поборется с Ласло Дьере.

В нижней четверти Янник Синнер (2) начнет выступление матчем против Себастьяна Корды или Алехандро Давидовича-Фокина.

На Хольгера Руне (7) выйдет Эмиль Руусувуори или Маттео Арнальди.

Полностью сетка здесь.

5 комментариев
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Вот это сеточка с самого начала!
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Судя по тому, как плохо выступал Джокович в последние годы в Монте-Карло, плюс, с учетом больших вопросов по его нынешней форме, я сильно удивлюсь, если он дойдет до Рублева.
У Зверева в третьем круге Циципас, затем, в 1/4 - Медведев.
У Синнера во втором круге маячит Давидович-Фокина, в 1/4 - Руне. Непростой жребий.
Самая легкая сетка, на бумаге - у Алькараса.
Но посмотрим, как все в итоге сложится.
P.S. Кстати, а где Рафуля?))
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