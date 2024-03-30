Синнер об успешном начале сезона: «Я такого не ожидал и очень рад. Но соперники лучше меня узнают, поэтому я должен быть готов»

Теги ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер не ожидал такого успешного старта сезона.

Завтра в Майами он проведет третий финал в 2024-м. У него уже есть два титула.

– 21 победа, одно поражение. Удивлены таким удачным началом сезона?

– Конечно, я удивлен. Я такого не ожидал. Но еще это значит, что я не забегаю далеко вперед, а что происходит, то происходит. Невозможно контролировать все. Можно контролировать эмоции, желание прибавлять каждый день – и все.

Конечно, я очень рад, что провожу такой сезон. Кто бы не радовался? Но, с другой стороны, я понимаю, что соперники лучше меня узнают. Они меня изучают, поэтому я должен быть готов.

Мне было трудно в начале турнира, и это доказывает, что все дни разные. В полуфинале я отлично чувствовал себя на корте. Возможно, в воскресенье будет не так. Я не знаю, что произойдет, но не будем забегать вперед.

8 комментариев
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дай бог 6 геймов возьмет димитров.
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Ответ sedric
Кто-нибудь, отключите Синнеру нейросеть. Фраза: "я должен быть готов" используется в абсолютно каждом его интервью.
Если Янник надолго, тяжко тебе будет ...
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