Синнер об успешном начале сезона: «Я такого не ожидал и очень рад. Но соперники лучше меня узнают, поэтому я должен быть готов»

Янник Синнер не ожидал такого успешного старта сезона.

Завтра в Майами он проведет третий финал в 2024-м. У него уже есть два титула.

– 21 победа, одно поражение. Удивлены таким удачным началом сезона?

– Конечно, я удивлен. Я такого не ожидал. Но еще это значит, что я не забегаю далеко вперед, а что происходит, то происходит. Невозможно контролировать все. Можно контролировать эмоции, желание прибавлять каждый день – и все.

Конечно, я очень рад, что провожу такой сезон. Кто бы не радовался? Но, с другой стороны, я понимаю, что соперники лучше меня узнают. Они меня изучают, поэтому я должен быть готов.

Мне было трудно в начале турнира, и это доказывает, что все дни разные. В полуфинале я отлично чувствовал себя на корте. Возможно, в воскресенье будет не так. Я не знаю, что произойдет, но не будем забегать вперед.