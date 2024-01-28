Алькарас поздравил Синнера с победой на AO: «Так рад за тебя! Ты заслуживаешь как никто!»

Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на Australian Open.

Так рад за тебя, Янник! 👏🏻 Ты заслуживаешь как никто! 🏆 Наслаждайся моментом, мой друг! 😀» – написал двукратный чемпион «Больших шлемов».