Алькарас поздравил Синнера с победой на AO: «Так рад за тебя! Ты заслуживаешь как никто!»
Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на Australian Open.
Так рад за тебя, Янник! 👏🏻 Ты заслуживаешь как никто! 🏆 Наслаждайся моментом, мой друг! 😀» – написал двукратный чемпион «Больших шлемов».
Джокович, Надаль, Маррей вначале пути тоже были чуть ли не друзьями. Врагами они не стали, но быть другом с прямым конкурентом - путь в никуда.
Когда Алькарас и Синнер начнут играть друг против друга финалы Шлема, то и увидим их отношения.
но Новак вам еще покажет Кузькину мать на РГ :))
скриньте