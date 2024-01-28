Алькарас поздравил Синнера с победой на AO: «Так рад за тебя! Ты заслуживаешь как никто!»

Теги Australian Open ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на Australian Open.

Так рад за тебя, Янник! 👏🏻 Ты заслуживаешь как никто! 🏆 Наслаждайся моментом, мой друг! 😀» – написал двукратный чемпион «Больших шлемов».

19 комментариев
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У поколения нулевых уже больше титулов ТБШ, чем у поколения 90-ых.
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Ответ VaD
У поколения нулевых уже больше титулов ТБШ, чем у поколения 90-ых.
У поколения нулевых из бигов остался почти 37-летний Джокович и никаких психологических рубцов. И конечно больший талант
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-1
+21
Молодец Карлос. Глядя на этих двух парней понимаешь что будущее мужского тенниса в надежных руках.☺
+15
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+11
Ответ Eugenie Nation
Комментарий удален модератором
Что за теннисист с фамилией Косовар? Нет такого 😏
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+4
Ответ Alex Morhan
У поколения нулевых из бигов остался почти 37-летний Джокович и никаких психологических рубцов. И конечно больший талант
Их победило и побеждает только время
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Ответ N.S.A.8.5
Вот как дружат соперники, Джоковичу и Надалю надо поучиться.
Джокович и Надаля регулярно друг друга поздравляли.
Джокович, Надаль, Маррей вначале пути тоже были чуть ли не друзьями. Врагами они не стали, но быть другом с прямым конкурентом - путь в никуда.

Когда Алькарас и Синнер начнут играть друг против друга финалы Шлема, то и увидим их отношения.
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поздравляю фанов Синера! победил заслуженно
но Новак вам еще покажет Кузькину мать на РГ :))
скриньте
+4
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Да, Янник заслужил! У нас теперь два прекрасных молодых теннисиста нового поколения со Шлемами) показали себя и заявили о себе громко!
+1
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Ответ N.S.A.8.5
Вот как дружат соперники, Джоковичу и Надалю надо поучиться.
Да, Алькарас поздравил Синнера с победой. Но это не значит, что они дружат.
+1
0
+1
Причем оба победили именно Ноле на его двух самых успешных ТБШ.
+3
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Комментарий удален модератором
Пора брать РГ, желательно разгромив там Синнера где-то в полуфинале.
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Ответ VaD
У поколения нулевых уже больше титулов ТБШ, чем у поколения 90-ых.
у них нет травмирующего опыта с бигами, они родились поздно для этого
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Ответ Alex Morhan
У поколения нулевых из бигов остался почти 37-летний Джокович и никаких психологических рубцов. И конечно больший талант
Про психологические рубцы достаточно спорно, потому что мы тем самым оправдываем чокеров. Психологические рубцы были у Рафы, Новака, Энди против Роджера, но они то все в итоге стали теми, кем стали. У Алькараса были судороги против Новака, но потом он взял УИМ. А тут тряпичное поколение, которым надавали пару раз по попе, и сразу пошло, мол, ну и как с ними играть. Они такие эгоистичные, убили во мне ребенка...
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Ответ Ничего Смешного
Что один, что другой не могут собраться и выступать стабильно, какой бы талант не был.
Выступать стабильно в 20 лет вообще никто никогда не мог. Это нарабатывается огромным опытом.
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