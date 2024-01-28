Синнер выиграл на Australian Open $2,1 млн
Янник Синнер на Australian Open выиграл первый турнир «Большого шлема» в карьере.
За победу в Мельбурне он получит 2,1 млн долларов США. Теперь его призовые за карьеру составят 19,1 млн.
Даниил Медведев за финал заработает 1,1 млн, а его призовые за карьеру достигнут 39,2 млн.
Больше суток на корте провел.
А Синнер топарь. Первый финал БШ и сразу победа. Молоток
если переводить на американские доллары. то получилось 2
А пока , Янник, спасибо, за спасение тенниса! ты был прекрасен с середины игры!
Деньги выигрывают в лотерею.
Ну, и Янник включился в третьем сете...
Надо было продолжать играть как первые сета - агрессивно... но видимо силы кончились (
"19 минут назад | К новости Синнер выиграл на Australian Open $2,1 млн-2
Я гей" нет). ахаха
Каким бы чемпионским ни был характер, физическую усталость не замажешь.
Абсолютно понятно было,что Синнер просто так финал не отдаст,даже после 0:2
Янник в топовой форме, Даня уставший походу всего турнира.
Абсолютно справедливый результат,это не самый обидный проигранный финал
И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он вспоминал то время, когда все смеялись над ним и гнали его. Но всё это было позади. Теперь люди говорят, что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей. Сирень склоняет к нему в воду душистые ветки, а солнышко ласкает своими теплыми лучами… И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:
– Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще гадким утенком!!! (Ханс Кристиан Андерсен)