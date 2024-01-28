Синнер выиграл на Australian Open $2,1 млн

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев призовые Янник Синнер Теннис

Янник Синнер на Australian Open выиграл первый турнир «Большого шлема» в карьере.

За победу в Мельбурне он получит 2,1 млн долларов США. Теперь его призовые за карьеру составят 19,1 млн.

Даниил Медведев за финал заработает 1,1 млн, а его призовые за карьеру достигнут 39,2 млн.

34 комментария
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Медвед всё равно красава
Больше суток на корте провел.
А Синнер топарь. Первый финал БШ и сразу победа. Молоток
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+24
Медвед достойно играл без психов, просто Синнер сегодня лучше, это спорт высших достижений и порой он бывает жесток
+22
-4
+18
Синнер заслужил, поздравляю
+11
-1
+10
Ответ Сергей Гуцол
Кстати насчёт призовых я вроде где-то видел что не 2 ляма победитель забирает, а 3, может кто-то разъяснит? Помню самый большой гонорар за победу забрал Новак на итоговом недавно, вроде около 4, удивительно что на итоговом платят больше чем на шлеме
3 миллиона австралийских долларов.
если переводить на американские доллары. то получилось 2
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+5
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
За такие комменты тебя в подвале надо запирать, изолировать от общества 😄
+7
-2
+5
Даня получил столько же, сколько китаянка... А какие разные пути к финалу, и борьба в финале!
+5
0
+5
Медведев на призовые может отложит 15 евро и наконец-то пострижется и побреется, станет хоть немного похож на человека!
А пока , Янник, спасибо, за спасение тенниса! ты был прекрасен с середины игры!
+9
-5
+4
Заслужил. С победой чемпион👑🏆. Это было нечто👍.
+2
0
+2
Синнер выиграл титул,а деньги он заработал.
Деньги выигрывают в лотерею.
+2
0
+2
Вот это камбэчище. Синнер - это пример стойкости, спокойствия и несгибаемой воли. Таких соперников пройти за турнир. Настоящий красавчик.
+2
-1
+1
Форца Италия! Янник с победой, молодец парень! так держать!
+2
-1
+1
Ответ Сергей48
Достойная игра Даниила! Синнера, с заслуженной победой! Он на этом турнире, как никто другой, её заслуживает. Всё справедливо.
Я просто напомню всем здешним, что ты, как оголтелый, писал после счёта 2-0 (извини, но я на всякий случай скопировал, да): "Смотрим, как Медведев идёт ко второму титулу 😂"
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Ответ Alex Rhea
нужно полуфиналы параллельно играть и четвертьфиналы в теннисе. даже на ЧМ по футболу почти всегда побеждает команда, имевшая перед финалом на день отдыха больше.
Параллельно? Ни в одном виде игры плей-офф не проводятся одновременно, это тупость
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Скорость ударов упала у Дани, так хорошо бил первые два сета (

Ну, и Янник включился в третьем сете...

Надо было продолжать играть как первые сета - агрессивно... но видимо силы кончились (
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Это конечно печально… Но Медведь все равно хорош
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Ответ vitcold
грязными
Понял. Спасибо.
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Ответ el ruso guapo
Это чистыми или ещё вычитать будут налоги?
грязными
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Ответ MihuS
Неплохой кэш.. Медведь всё-равно красава..
угу, "красиво" слил в очередной раз почти выигранный финал БШ
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Ответ Pavel III
Даня получил столько же, сколько китаянка... А какие разные пути к финалу, и борьба в финале!
Это нечестно.
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Комментарий удален модератором
Ответ D-eisler@yandex.ru
Какая ирония, меня значит в подвале запирать за такие комменты, а тебя который написал: "19 минут назад | К новости Синнер выиграл на Australian Open $2,1 млн-2 Я гей" нет). ахаха
Бедный житель рф тригернулся от комментарии про гомосексуализм)) база
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Ответ заблокированному пользователю
За такие комменты тебя в подвале надо запирать, изолировать от общества 😄
Какая ирония, меня значит в подвале запирать за такие комменты, а тебя который написал:

"19 минут назад | К новости Синнер выиграл на Australian Open $2,1 млн-2
Я гей" нет). ахаха
+1
-1
0
Кстати насчёт призовых я вроде где-то видел что не 2 ляма победитель забирает, а 3, может кто-то разъяснит? Помню самый большой гонорар за победу забрал Новак на итоговом недавно, вроде около 4, удивительно что на итоговом платят больше чем на шлеме
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0
0
Это чистыми или ещё вычитать будут налоги?
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Завалил премиального зачетного Медведя!
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справедливости ради очень глупо обвинять Даню в отсутствии чемпионского характера.
Каким бы чемпионским ни был характер, физическую усталость не замажешь.
Абсолютно понятно было,что Синнер просто так финал не отдаст,даже после 0:2
Янник в топовой форме, Даня уставший походу всего турнира.
Абсолютно справедливый результат,это не самый обидный проигранный финал
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Рыжий молодец, если он станет новым королём не возражаю
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– Новый лебедь лучше всех! Он такой красивый и молодой!

И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он вспоминал то время, когда все смеялись над ним и гнали его. Но всё это было позади. Теперь люди говорят, что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей. Сирень склоняет к нему в воду душистые ветки, а солнышко ласкает своими теплыми лучами… И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:

– Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще гадким утенком!!! (Ханс Кристиан Андерсен)
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