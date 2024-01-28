Синнер выиграл на Australian Open $2,1 млн

на выиграл первый турнир «Большого шлема» в карьере.

За победу в Мельбурне он получит 2,1 млн долларов США. Теперь его призовые за карьеру составят 19,1 млн.

за финал заработает 1,1 млн, а его призовые за карьеру достигнут 39,2 млн.