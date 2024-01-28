Синнер выиграл первый турнир «Большого шлема» в карьере
Четвертая ракетка мира Янник Синнер победил №3 Даниила Медведева в финале Australian Open – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
Итальянец выиграл у Медведева четвертый матч подряд. Счет в личных встречах 6:4 в пользу россиянина.
Синнер второй раз в карьере ушел с 0:2 по сетам. Его баланс в пятисетовиках стал 6:7.
22-летний Синнер выиграл первый турнир «Большого шлема». Это 11-й титул в его карьере.
Он третий мужчина из Италии, победивший на ТБШ. Никола Пиетранжелли выиграл два «Ролан Гаррос» до начала Открытой эры (1959, 1960), Адриано Панатта – чемпион «Ролан Гаррос»-1976.
Ну а Даня турнир так-то играл плохо и выигрывал на характере, где-то мастерстве и удаче…., но физика кончилась и в итоге из-за нее он и поиграл финал…увы
Так хотелось реванша за Надальщину
Молодец Янник! Заслуженно.
- At 23h50, he already spent more time on court at a Grand Slam tournament than any other player in the history of this sport.
Просто не хватило сил
очень жаль
сегодня, 15:56 | К новости Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open с 2:0 по сетам
Синнер сегодня не готов, видать с менталкой не справляется, а Медвед выгрыз свое в 5-ти сетовиках раньше и это сыграло роль, нет Джоковича и думаю он берет титул
Каким бы чемпионским ни был характер, физическую усталость не замажешь.
Абсолютно понятно было,что Синнер просто так финал не отдаст,даже после 0:2
Янник в топовой форме, Даня уставший походу всего турнира.
Абсолютно справедливый результат,это не самый обидный проигранный финал
Но рыжий Охотник Янник-стрелец оказался упорнее, долго ушатывал Медведя, проворнее и метко стрелял всю вторую половину финала. Укатал, ушатал и победил шатуна!
Морковный весь турнир был хорош. Синнер прибавил мощно за последний год, и этот турнир провел максимально стабильно.
Медведь же и турнир перед АО не играл и в целом, несмотря на классный теннис в ключевых моментах игр, выглядел крайне нестабильно.
Шансы у Даниила были, и даже происходило то, что он и хотел - итальянец допускал невынужденные ошибки. Не много, но все-таки именно для него не характерно многовато, видимо мандраж подействовал.
И Дане не выпускать бы итальянца из своей крепкой схватки, но уже во втором сете дал почувствовать вкус брейка, и пусть морковка и не закамбечил второй сет, но после первого брейка себя он чувствовал гораздо увереннее.
Даниил молодец, боролся насколько мог и были силы