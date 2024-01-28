Синнер выиграл первый турнир «Большого шлема» в карьере

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Четвертая ракетка мира Янник Синнер победил №3 Даниила Медведева в финале Australian Open – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Итальянец выиграл у Медведева четвертый матч подряд. Счет в личных встречах 6:4 в пользу россиянина.

Синнер второй раз в карьере ушел с 0:2 по сетам. Его баланс в пятисетовиках стал 6:7.

22-летний Синнер выиграл первый турнир «Большого шлема». Это 11-й титул в его карьере.

Он третий мужчина из Италии, победивший на ТБШ. Никола Пиетранжелли выиграл два «Ролан Гаррос» до начала Открытой эры (1959, 1960), Адриано Панатта – чемпион «Ролан Гаррос»-1976.

57 комментариев
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Жаль Даниила, победа была опять так близка...
+29
-7
+22
Молодец рыжий, в отличной физической и ментальной форме!!! Не поплыл после 0:2 по сетам…!!
Ну а Даня турнир так-то играл плохо и выигрывал на характере, где-то мастерстве и удаче…., но физика кончилась и в итоге из-за нее он и поиграл финал…увы
Так хотелось реванша за Надальщину
+16
-2
+14
Рыжий Шайтан)
Молодец Янник! Заслуженно.
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Ответ error505
Жаль Даниила, победа была опять так близка...
Не была близка, в конце второго сета отдал инициативу и в третьем включил режим выживания
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+10
Даниил показал максимум, исходя из скромных возможностей. Даня уже молодец и не стоит ему отчаиваться.
+10
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- Medvedev is playing his 31st set in this tournament: the most any player has played in the Open Era at a singles Grand Slam.
- At 23h50, he already spent more time on court at a Grand Slam tournament than any other player in the history of this sport.

Просто не хватило сил
очень жаль
+7
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+7
Поздравления Яннику. Образцово провёл этот турнир!
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+7
Так обидно , шлем был так близко , и все рассыпалось (((
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Спасибо Медведеву, браво Синнеру
+9
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Это было классно
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Ответ Mr@k
Спасибо Медведеву, браво Синнеру
Твое сообщение после второго сета ))))))))))))

сегодня, 15:56 | К новости Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open с 2:0 по сетам
Синнер сегодня не готов, видать с менталкой не справляется, а Медвед выгрыз свое в 5-ти сетовиках раньше и это сыграло роль, нет Джоковича и думаю он берет титул
+5
-1
+4
Ответ NEO99
Очень, очень жаль. Тупо кончились силы в 5 сете. Сказались лишние 6 часов на корте.
На самом деле уже в конце второго закончились силы, Синнер начал двигаться гораздо лучше Даниила.
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справедливости ради очень глупо обвинять Даню в отсутствии чемпионского характера.
Каким бы чемпионским ни был характер, физическую усталость не замажешь.
Абсолютно понятно было,что Синнер просто так финал не отдаст,даже после 0:2
Янник в топовой форме, Даня уставший походу всего турнира.
Абсолютно справедливый результат,это не самый обидный проигранный финал
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Слишком много было потеряно сил в ходе турнира, нужно хорошенько отдохнуть, риск травм уменьшить
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Долго шатался наш невысыпающийся Медведь по закоулкам 5тисетовых матчей, до самого конца держался и сражался!
Но рыжий Охотник Янник-стрелец оказался упорнее, долго ушатывал Медведя, проворнее и метко стрелял всю вторую половину финала. Укатал, ушатал и победил шатуна!
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Хороший мальчишка, интересный теннис показывает. С приличной менталкой.
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Первый пошел, дальше будет интересно, может уже претендовать на рг и уим, Синнер везде хорош, а Даню жаль, может это был последний шанс на ао, говорил в случае с ним и Зверевым выйдут боком эти затяжные триллеры в первых кругах против х..й пойми кого
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Когда-то до 2020-го и всего этого некстджена было всего четыре финала ТБШ в истории (!!!) слитых с 2-0. Теперь их уже у одного человека целых два. 3,14здец конечно что они творят.
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Давайте будем честны
Морковный весь турнир был хорош. Синнер прибавил мощно за последний год, и этот турнир провел максимально стабильно.
Медведь же и турнир перед АО не играл и в целом, несмотря на классный теннис в ключевых моментах игр, выглядел крайне нестабильно.
Шансы у Даниила были, и даже происходило то, что он и хотел - итальянец допускал невынужденные ошибки. Не много, но все-таки именно для него не характерно многовато, видимо мандраж подействовал.
И Дане не выпускать бы итальянца из своей крепкой схватки, но уже во втором сете дал почувствовать вкус брейка, и пусть морковка и не закамбечил второй сет, но после первого брейка себя он чувствовал гораздо увереннее.
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Янник какой молодец, что он сотворил, просто молодец!!!!
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Ответ error505
Жаль Даниила, победа была опять так близка...
Победа была невероятно далека, начиная с третьего сета он уже не контролировал ход матча, решал Янник, кто станет чемпионом. Даню начали покидать силы, лекости в ногах уже не было, можно было рассчитывать только на чудо в виде ошибок Синнера, но он едва ли и штук десять невынужденных дал за последние три сета.
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Синнеру поздравления, теперь Чемпион ТБШ это уже уровень, очень сильно прибавил за год.
Даниил молодец, боролся насколько мог и были силы
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Эх Даня , Даня ((( Янника искренне поздравляю, хочется что он стал новым королём, приятный парень
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жаль конечео, но Синнер уже в конце 2 сета был лучше
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Ответ Groznyi2024
Медведев перед финалом провел на корте на полдня больше. А вы дальше пойте о силе Синнера
А причем здесь Медведев? Ян хозяина Австралии Джоковича хакнул на его поляне. И это куда важнее.
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Ответ VaD
Поздравляю всех поклонников тенниса с новым чемпионом "Шлема"! Победа Синнера - это глоток свежего воздуха, который мы ждали очень давно, будучи отравлены токсичным доминированием серба, который ловко пользовался низким уровнем оппозиции.
Так а Синнер играл неужто с федалями вернувшимися из прошлого? Или конкуренция всё та же)
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Ответ Ничего Смешного
Я выскажу свое непопулярное мнение, но Синнер не заслужил этой победы. Я не очень люблю игроков, которые перестраховываются, а Янник в этом матче только это и делал, от игры с Новаком ничего не осталось. Я увидел того самого Янника только при счете 4-2 в 5 сете. Очень много через центр, ввязывался в долгие розыгрыши, так он не играет. Меня много раз зачисляли к хейтерам Медведева, но его просто не хватило, 2 сета - это реальное уничтожение в финале, а дальше… началась расплата за разгильдяйство и 5ти сетовики. Медведева мне действительно жаль, он сегодня выглядел лучше и интереснее. Янник просто испугался и задрожал, так себе победа.
Да да, так себе победа, вот проиграть два раза с 2-0 в финале АО это выбор настоящих мужиков )))))
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Ответ Вилгельм Тель
На самом деле уже в конце второго закончились силы, Синнер начал двигаться гораздо лучше Даниила.
Во втором в конце затащил, с третьего всё труднее становилось. Ну а в пятом уже окончательно отрубило.
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22 года с 0-2 в первом финале. Поздравляю всех с прекрасным молодым поколением. Теннис в хороших руках
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Ответ paha
Твое сообщение после второго сета )))))))))))) сегодня, 15:56 | К новости Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open с 2:0 по сетам Синнер сегодня не готов, видать с менталкой не справляется, а Медвед выгрыз свое в 5-ти сетовиках раньше и это сыграло роль, нет Джоковича и думаю он берет титул
интернет всё помнит
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