Синнер выиграл первый турнир «Большого шлема» в карьере

Четвертая ракетка мира победил №3 в финале – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Итальянец выиграл у Медведева четвертый матч подряд. Счет в личных встречах 6:4 в пользу россиянина.

Синнер второй раз в карьере ушел с 0:2 по сетам. Его баланс в пятисетовиках стал 6:7.

22-летний Синнер выиграл первый турнир «Большого шлема». Это 11-й титул в его карьере.

Он третий мужчина из Италии, победивший на ТБШ. Никола Пиетранжелли выиграл два «Ролан Гаррос» до начала Открытой эры (1959, 1960), Адриано Панатта – чемпион «Ролан Гаррос»-1976.