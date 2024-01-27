13-летнего шведа сняли с юниорского турнира за то, что он показал средний палец судье на вышке

13-летнего шведа Уильяма Репакиса сняли с юниорского турнира Les Petits As за то, что он показал судье средний палец.

Ему не понравилось, что судья на вышке не зафиксировал аут после удара соперника.

Les Petits As – турнир высшей категории TE – проходит c 18 по 28 января во французском Тарбе. Его называют «неофициальным чемпионатом мира по теннису» для игроков не старше 14 лет.