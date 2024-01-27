13-летнего шведа сняли с юниорского турнира за то, что он показал средний палец судье на вышке

Теги юниоры происшествия ATP Теннис

13-летнего шведа Уильяма Репакиса сняли с юниорского турнира Les Petits As за то, что он показал судье средний палец.

Ему не понравилось, что судья на вышке не зафиксировал аут после удара соперника.

Les Petits As – турнир высшей категории TE – проходит c 18 по 28 января во французском Тарбе. Его называют «неофициальным чемпионатом мира по теннису» для игроков не старше 14 лет.

11 комментариев
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Ну там метровый аут, это жесткая профнепригодность. Но мальчик погорячился конечно
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Наши девчонки Макарова и Ручкина кстати завтра там финал играют... Спартак Москва против подмосковных Химок)
Сегодня они же вместе играют парный финал...
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Ответ Dmitry Aqf
Что там правильного? Если какой то заряженый судейка будет метровые ауты пропускать. И у них по сути нулевая ответственность за точность.
Ну там вообще непонятно, как человек судит, просто потому что приеме шведа, как мне видится, тоже метровый аут.
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+3
Ответ Hardy
Правильно сделали, раз родители не воспитали
Что там правильного? Если какой то заряженый судейка будет метровые ауты пропускать. И у них по сути нулевая ответственность за точность.
+8
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Каспер Рууд уже ждет его в раздевалке через 5 лет)
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13? Выглядит на 7)
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судью на палец
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эка невидаль..мы этот палец всему миру показываем..ну и себе конечно и ничего ..живём...вроде
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насмотрятся своего бублика и строят из себя крутых
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