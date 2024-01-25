Australian Open. Расписание на четверг. Мужские полуфиналы начнутся в 06:30 по московскому времени

Теги Новак Джокович Australian Open Су-Вэй Се Александр Зверев Нил Скупски Даниил Медведев Дезире Кравчик Янник Синнер Ян Зелиньский Теннис

Australian Open опубликовал расписание на пятницу. В 13-й игровой день пройдут мужские полуфиналы.

В 04:00 по московскому времени дневную сессию на Арене Рода Лэйвера откроет финал микста: Су-Вэй Се и Ян Зелиньский (3) против Дезире Кравчик и Нила Скупски (2).

Не раньше 06:30 Новак Джокович (1) встретится с Янником Синнером (4).

В 11:30 начнется вечерняя сессия, и на корт выйдут Даниил Медведев (3) и Александр Зверев (6).

4 комментария
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За Медведева✊
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почему Рублев и Хачанов забросили пару?
серьезные титулы пошли же уже в прошлом году
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хорошо разделили полуфиналы, можно будет отдохнуть хоть немного после первого, а то смотреть оба ПФы по 7-8 часов, было бы пыткой
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Так на четверг или пятницу?
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