Australian Open. Расписание на четверг. Мужские полуфиналы начнутся в 06:30 по московскому времени
Australian Open опубликовал расписание на пятницу. В 13-й игровой день пройдут мужские полуфиналы.
В 04:00 по московскому времени дневную сессию на Арене Рода Лэйвера откроет финал микста: Су-Вэй Се и Ян Зелиньский (3) против Дезире Кравчик и Нила Скупски (2).
Не раньше 06:30 Новак Джокович (1) встретится с Янником Синнером (4).
В 11:30 начнется вечерняя сессия, и на корт выйдут Даниил Медведев (3) и Александр Зверев (6).
серьезные титулы пошли же уже в прошлом году