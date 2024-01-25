Australian Open. Расписание на четверг. Мужские полуфиналы начнутся в 06:30 по московскому времени

Australian Open опубликовал расписание на пятницу. В 13-й игровой день пройдут мужские полуфиналы.

В 04:00 по московскому времени дневную сессию на Арене Рода Лэйвера откроет финал микста: Су-Вэй Се и Ян Зелиньский (3) против Дезире Кравчик и Нила Скупски (2).

Не раньше 06:30 (1) встретится с (4).

В 11:30 начнется вечерняя сессия, и на корт выйдут (3) и (6).