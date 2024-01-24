43-летний Бопанна по итогам Australian Open поднимется на первую строчку парного рейтинга. Он станет самым возрастным №1 в истории

Рохан Бопанна и Мэтью Эбден стали полуфиналистами парного Australian Open. В 1/4 они обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени – 6:4, 7:6(5).

За счет этой победы 43-летний Бопанна поднимется на первую строчку рейтинга. Представитель Индии станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса – как в одиночном, так и в парном разрядах.

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