43-летний Бопанна по итогам Australian Open поднимется на первую строчку парного рейтинга. Он станет самым возрастным №1 в истории

Теги рейтинги пары ATP Рохан Бопанна Мэтью Эбден Теннис

Рохан Бопанна и Мэтью Эбден стали полуфиналистами парного Australian Open. В 1/4 они обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени – 6:4, 7:6(5).

За счет этой победы 43-летний Бопанна поднимется на первую строчку рейтинга. Представитель Индии станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса – как в одиночном, так и в парном разрядах.

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8 комментариев
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Еще один рекорд, который может побить Джокович)
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+9
Ответ Remy Cabella
Интересно, есть ли какой-нибудь более-менее приличный индус для игры с ним в паре на олимпиаде. Эбден уже шлем брал с Перселлом, должны и сейчас дожимать
Нагаля возьмет %)
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+3
Ответ Remy Cabella
Интересно, есть ли какой-нибудь более-менее приличный индус для игры с ним в паре на олимпиаде. Эбден уже шлем брал с Перселлом, должны и сейчас дожимать
в конце первой сотни парного рейтинга много индусов, кого-то да найдут, но на золото вряд ли могут рассчитывать, там и у американцев, и у британцев, и у аргентинцев, и у голландцев можно собрать пару из игроков топ-20
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Интересно, есть ли какой-нибудь более-менее приличный индус для игры с ним в паре на олимпиаде. Эбден уже шлем брал с Перселлом, должны и сейчас дожимать
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Ого, индиец в спорте, да ещё и не в шахматах и крикете ) это стоит отдельного упоминания )) 👍🏻
Кстати, меньше чем через полтора месяца ему будет 44! Признаюсь честно и не знал про него до этой новости, за парным особо не слежу. Вау.
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1,5 миллиарда человек а прославляет Индию 44 лет индиец ... Боюсь представить кто там руководит спортом на местах.
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Ответ Remy Cabella
Интересно, есть ли какой-нибудь более-менее приличный индус для игры с ним в паре на олимпиаде. Эбден уже шлем брал с Перселлом, должны и сейчас дожимать
Бхамбири есть
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Ответ Remy Cabella
Интересно, есть ли какой-нибудь более-менее приличный индус для игры с ним в паре на олимпиаде. Эбден уже шлем брал с Перселлом, должны и сейчас дожимать
Леандера Паеса с пенсии вернуть
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