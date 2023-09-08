43-летний Бопанна стал самым возрастным финалистом ТБШ в истории

и вышли в финал US Open, обыграв и Пьера-Уга Эрбера – 7:6(3), 6:2.

Бопанне сейчас 43 года и 6 месяцев. Он стал самым возрастным финалистом «Большого шлема» в истории Открытой эры.

За титул они с Эбденом поборются и Джо Солсбери.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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