Алькарас о том, как проводит время в Мельбурне: «Перед каждым матчем я ем суши. Мне очень нравится. У меня такая традиция»
Карлос Алькарас, впервые вышедший в четвертьфинал Australian Open, рассказал, как проводит время в Мельбурне.
«Перед каждым матчем я ем суши. Мне очень нравится. У меня такая традиция.
Теперь есть любимый ресторан. Я стараюсь пробовать разные вещи в Мельбурне, но суши мне нравятся больше всего».
Также он рассказал, кого из игроков любит смотреть.
«Я очень люблю теннис, стараюсь смотреть каждый матч. Мне нравится смотреть матчи Медведева, Новака, Синнера. Потому что в каждом матче они показывают лучший уровень. И как поклоннику тенниса мне нравится смотреть качественную игру. Они ее показывают.
WTA я тоже смотрю по возможности. Я включаю телевизор – и смотрю то, что там показывают», – сказал Алькарас в интервью на корте.
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Хотя, стопэ! Он же в Австралии
хехе))))
Хотя на кого…
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https://twitter.com/klean45/status/1749388943022260690