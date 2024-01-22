Алькарас о том, как проводит время в Мельбурне: «Перед каждым матчем я ем суши. Мне очень нравится. У меня такая традиция»

Карлос Алькарас, впервые вышедший в четвертьфинал Australian Open, рассказал, как проводит время в Мельбурне.

«Перед каждым матчем я ем суши. Мне очень нравится. У меня такая традиция.

Теперь есть любимый ресторан. Я стараюсь пробовать разные вещи в Мельбурне, но суши мне нравятся больше всего».

Также он рассказал, кого из игроков любит смотреть.

«Я очень люблю теннис, стараюсь смотреть каждый матч. Мне нравится смотреть матчи Медведева, Новака, Синнера. Потому что в каждом матче они показывают лучший уровень. И как поклоннику тенниса мне нравится смотреть качественную игру. Они ее показывают.

WTA я тоже смотрю по возможности. Я включаю телевизор – и смотрю то, что там показывают», – сказал Алькарас в интервью на корте.

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