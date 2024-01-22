Алькарас о том, как проводит время в Мельбурне: «Перед каждым матчем я ем суши. Мне очень нравится. У меня такая традиция»

Теги Australian Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас, впервые вышедший в четвертьфинал Australian Open, рассказал, как проводит время в Мельбурне.

«Перед каждым матчем я ем суши. Мне очень нравится. У меня такая традиция.

Теперь есть любимый ресторан. Я стараюсь пробовать разные вещи в Мельбурне, но суши мне нравятся больше всего».

Также он рассказал, кого из игроков любит смотреть.

«Я очень люблю теннис, стараюсь смотреть каждый матч. Мне нравится смотреть матчи Медведева, Новака, Синнера. Потому что в каждом матче они показывают лучший уровень. И как поклоннику тенниса мне нравится смотреть качественную игру. Они ее показывают.

WTA я тоже смотрю по возможности. Я включаю телевизор – и смотрю то, что там показывают», – сказал Алькарас в интервью на корте.

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13 комментариев
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Что журналисты хотят от спортсменов, у них только на поесть есть время вне подготовки к турниру. Или они ждут отзывы о выставках и концентрах от них:)
+10
-4
+6
"WTA я тоже смотрю по возможности" - Маша Тимофеева снова обрела надежду
+7
-1
+6
Ответ cosset
Что журналисты хотят от спортсменов, у них только на поесть есть время вне подготовки к турниру. Или они ждут отзывы о выставках и концентрах от них:)
Ну был Сафин, который мог из клуба на корт прибыть и ещё и выиграть)
+4
0
+4
Главное, матчи Эммы не пропускай
+4
-2
+2
Карась ест рыбу - это что-то каннибальное.
Хотя, стопэ! Он же в Австралии
хехе))))
+2
0
+2
Поэтому и проблемы с кожей, питается неправильно
+2
0
+2
Главное чтобы рыбка свежая была ☝️‼️
+3
-2
+1
Суши - это рис. Рис - это энергия. В составе пищи рис является быстрыми углеводами, от которых организм насыщается этой самой энергией и её хватает, чтобы провести матч в достаточном физическом благополучии.
+1
0
+1
Ответ cosset
Что журналисты хотят от спортсменов, у них только на поесть есть время вне подготовки к турниру. Или они ждут отзывы о выставках и концентрах от них:)
Машина никому не интересна, все хотят увидеть за игроком личность.
+3
-2
+1
WTA чисто поржать наверное и попялиться
Хотя на кого…
+2
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"WTA я тоже смотрю по возможности"
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https://twitter.com/klean45/status/1749388943022260690
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Ответ bubareska
Главное, матчи Эммы не пропускай
Почему?😃😃
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Ответ Загир Абый
Почему?😃😃
Она ему симпатична)
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