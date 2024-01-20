Зверев о матче с Норри: «Мы оба провели межсезонье в Монако, я видел его каждый день. Он работал над агрессивным стилем игры»

Александр Зверев оценил игру Кэмерона Норри.

Они встретятся в четвертом круге Australian Open.

Сегодня Норри обыграл Каспера Рууда, а Зверев – Алекса Микельсена.

– Он играл не в том стиле, к которому мы привыкли, много выходил к сетке. Что вы думаете о его игре?

– Мне показалось, что он использовал именно то, над чем работал в межсезонье. Мы оба провели межсезонье в Монако, так что я видел его каждый день. Именно над этим он и работал.

Когда думаешь о Кэмероне Норри, обычно представляешь игрока, который все тащит, настоящего бойца. Но в межсезонье он работал над агрессивным стилем игры. Он старался выходить вперед.

Это было очень заметно в декабре, а сейчас вы сами видите это на корте. Работа приносит плоды.

– Какое у вас впечатление о нем? Принято считать, что он невероятный трудяга.

– Да, так и есть. Он именно такой человек.

У меня с ним хорошие отношения, абсолютно никаких проблем. Я несколько раз тренировался с ним в Монако в декабре, мы сыграли несколько тренировочных сетов.

Мы хорошо знаем друг друга. Он именно такой человек. Но еще он отличный теннисист, обыграл Каспера. Мне кажется, Каспер еще не проигрывал в этом году в Австралии и тоже показывал отличный теннис.

Хотя матч показался мне немного странным. Точнее не странным, просто много качелей, особенно в третьем сете, когда Каспер вел с брейком, а потом вдруг проиграл три или четыре гейма подряд и в итоге сет.

Но они играли на очень высоком уровне. Я жду тяжелого матча.

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