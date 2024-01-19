Бадоса о конкуренции в туре: «За последние годы уровень женского тенниса значительно вырос. Сейчас тебя может обыграть любая»

Теги WTA Паула Бадоса Теннис

Паула Бадоса считает, что конкуренция в женском теннисе усилилась.

«Мне кажется, за последние годы теннис сильно изменился. Игроки топ-10, топ-20 – в данном случае те, кто постарше, – говорили мне, что раньше на «Шлемах» тяжелые матчи были в четвертьфинале или в четвертом круге. А теперь уже в первом.

На мой взгляд, теннис сильно развился, и уровень значительно вырос. Сейчас тебя может обыграть любая. Думаю, это здорово еще и потому, что никогда не знаешь, что произойдет. Это делает игру более увлекательной».

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12 комментариев
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когда мало кто может постоянно поддерживать хоть какой высокий уровень - это ли не фактор, указывающий, что тур на дне?
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Тут скорее уровень топ-10 и топ-20 упал, а не общий уровень вырос)
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По моему это говорит как раз о том, что уровень женского тенниса конкретно упал
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ты Паула , зачем Настю обыграла,чтобы так безвольно слить?
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нет Паула. порядок действий другой. Не тебя (почти любую из ВТА) может обыграть любая, а ты можешь проиграть любой
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Швентек и Соболенко любой не обыграет
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Это конкретно Бадосу может обыграть любая )
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Я бы не сказал, что вырос, скорее выровнялся. И женский теннис на ТБШ в этом смысле более интересный и непредсказуемый, чем мужской.
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Ответ unknown
Так бадоса 100ая ракетка
Но была 2й одно время, недолгое.
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Это твой уровень упал, вернее он всегда был низким, Бадоса. Пока ты ждала, когда сойдут братья Вильямс, тебя стали выносить 16летние
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