Бадоса о конкуренции в туре: «За последние годы уровень женского тенниса значительно вырос. Сейчас тебя может обыграть любая»

Паула Бадоса считает, что конкуренция в женском теннисе усилилась.

«Мне кажется, за последние годы теннис сильно изменился. Игроки топ-10, топ-20 – в данном случае те, кто постарше, – говорили мне, что раньше на «Шлемах» тяжелые матчи были в четвертьфинале или в четвертом круге. А теперь уже в первом.

На мой взгляд, теннис сильно развился, и уровень значительно вырос. Сейчас тебя может обыграть любая. Думаю, это здорово еще и потому, что никогда не знаешь, что произойдет. Это делает игру более увлекательной».

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