Карлос Алькарас: «Перед матчем всегда слушаю Eye of the Tiger, Heart on Fire. Я большой поклонник Рокки Бальбоа»
Карлос Алькарас слушает перед матчами песни из фильмов про Рокки.
«Перед матчем я всегда слушаю Eye of the Tiger, Heart on Fire. Такая музыка меня очень мотивирует. Я большой поклонник Рокки Бальбоа. Эти песни напоминают мне о фильме, о всех его тренировках в фильме.
Я думаю обо всем этом, когда слушаю песни, и это очень мотивирует меня перед матчами».
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Eye if tiger тоже классная, но она больше для того, чтобы собраться в трудный момент.
Обе песни очень нравятся.