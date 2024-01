Карлос Алькарас: «Перед матчем всегда слушаю Eye of the Tiger, Heart on Fire. Я большой поклонник Рокки Бальбоа»

Карлос Алькарас слушает перед матчами песни из фильмов про Рокки.

«Перед матчем я всегда слушаю Eye of the Tiger, Heart on Fire. Такая музыка меня очень мотивирует. Я большой поклонник Рокки Бальбоа. Эти песни напоминают мне о фильме, о всех его тренировках в фильме.

Я думаю обо всем этом, когда слушаю песни, и это очень мотивирует меня перед матчами».

