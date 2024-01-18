Карлос Алькарас: «Перед матчем всегда слушаю Eye of the Tiger, Heart on Fire. Я большой поклонник Рокки Бальбоа»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас слушает перед матчами песни из фильмов про Рокки.

«Перед матчем я всегда слушаю Eye of the Tiger, Heart on Fire. Такая музыка меня очень мотивирует. Я большой поклонник Рокки Бальбоа. Эти песни напоминают мне о фильме, о всех его тренировках в фильме.

Я думаю обо всем этом, когда слушаю песни, и это очень мотивирует меня перед матчами».

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7 комментариев
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Ответ Eugenie Nation
https://images.tennis.com/image/private/t_16-9_768/f_auto/tenniscom-prd/ggykunamo8wpln5clsqc.jpg
Реклама и контракты отдельно, а личность человека - отдельно. Шелтона же тоже одели в Ролекс) Но это не передает нутро человека, то чем он живет. Карлитос живет борьбой, игрой, соревнованием. Ему бы спорткар больше подошел в рекламные контракты)
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Eye of the Tiger крутая песня, тоже всегда нравилась.
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No easy way out именно для тренировок больше подходит, как по мне, и её начинаешь ценить, уже чуть повзрослев, так как она менее раскрученная, чем Eye of tiger, я так думаю.
Eye if tiger тоже классная, но она больше для того, чтобы собраться в трудный момент.
Обе песни очень нравятся.
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Я примерно таким и представляю себе Карлоса, спортсменом с головы до пят) никакого стиля, эстетики или творчества, только стальные яйца и тестостерон:)
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Hearts on fire
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Ответ cosset
Я примерно таким и представляю себе Карлоса, спортсменом с головы до пят) никакого стиля, эстетики или творчества, только стальные яйца и тестостерон:)
https://images.tennis.com/image/private/t_16-9_768/f_auto/tenniscom-prd/ggykunamo8wpln5clsqc.jpg
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Ответ cosset
Я примерно таким и представляю себе Карлоса, спортсменом с головы до пят) никакого стиля, эстетики или творчества, только стальные яйца и тестостерон:)
Криш от мира тенниса
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