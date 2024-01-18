Стивенс – на вопрос об активном праздновании победы: «Как правило, вы меня обсираете и говорите, какой унылой я выгляжу на корте. Сейчас все наоборот»

Слоун Стивенс прокомментировала свои эмоции после победы над Дарьей Касаткиной.

Американка вышла в третий круг Australian Open впервые с 2019 года (4:6, 6:3, 6:3).

– Вы очень бурно отпраздновали после матча. Мне кажется, активнее, чем обычно. Почему эта победа особенная?

– У меня было длинное межсезонье, мне через многое пришлось пройти, и я очень рада быть здесь, играть, соревноваться и показывать тот теннис, который мне нравится. Мне кажется, это самое важное, и за этим стоит много эмоций. Сейчас они выплеснулись наружу.

– Чем эти эмоции отличаются от обычных?

– Ну, как правило, вы, ребята, меня обсираете и говорите, какой безэмоциональной и унылой я выгляжу на корте. Сейчас все наоборот. Так что какие бы эмоции вы ни хотели увидеть...

Да, я просто рада, что боролась за каждое очко. Что получилось, то получилось.

– Намеренно старались показать больше эмоций?

– Нет. Просто больше наслаждалась своей игрой.

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