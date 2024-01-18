Стивенс – на вопрос об активном праздновании победы: «Как правило, вы меня обсираете и говорите, какой унылой я выгляжу на корте. Сейчас все наоборот»
Слоун Стивенс прокомментировала свои эмоции после победы над Дарьей Касаткиной.
Американка вышла в третий круг Australian Open впервые с 2019 года (4:6, 6:3, 6:3).
– Вы очень бурно отпраздновали после матча. Мне кажется, активнее, чем обычно. Почему эта победа особенная?
– У меня было длинное межсезонье, мне через многое пришлось пройти, и я очень рада быть здесь, играть, соревноваться и показывать тот теннис, который мне нравится. Мне кажется, это самое важное, и за этим стоит много эмоций. Сейчас они выплеснулись наружу.
– Чем эти эмоции отличаются от обычных?
– Ну, как правило, вы, ребята, меня обсираете и говорите, какой безэмоциональной и унылой я выгляжу на корте. Сейчас все наоборот. Так что какие бы эмоции вы ни хотели увидеть...
Да, я просто рада, что боролась за каждое очко. Что получилось, то получилось.
– Намеренно старались показать больше эмоций?
– Нет. Просто больше наслаждалась своей игрой.
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