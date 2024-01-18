Брэди перенесет операцию на колене и во время реабилитации поработает помощником тренера в Калифорнийском университете

Дженнифер Брэди перенесет операцию на колене.

«Некоторые из вас заметили, что я не появлялась в соцсетях. Я скажу банальность... Я решила уделить время себе, и у меня была возможность поразмышлять о последних нескольких сложных годах.

Хотя было нелегко бороться травмами и сделать перерыв на пике теннисной карьеры, я с благодарностью и радостью вернулась к соревнованиям и игре на самом высоком уровне во время американской серии и в конце прошлого года.

Я не рассчитывала на легкую жизнь: профессиональный спорт самого высокого уровня – это испытание для разума и тела, но я наслаждаюсь каждым моментом и не хотела бы ничего менять.

Я хотела сообщить всем, что, к сожалению, в межсезонье столкнулась с очередной проблемой, и мне предстоит операция на колене. После этой операции я выпаду из тура на довольно долгое время время, поскольку требуется длительный процесс восстановления и реабилитации», – написала финалистка Australian Open-2021.

Также Брэди рассказала, что в этот период будет работать помощником тренера женской теннисной команды Калифорнийского университета.

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