Швентек отыграла двойной брейк в решающем сете против Коллинс

Первая ракетка мира во втором круге Australian Open обыграла – 6:4, 3:6, 6:4.

В третьем сете полька уступала 1:4 с двойным брейком. А при счете 2:4 ушла с 0:40.

«Господи, я даже не знаю. Если честно, мыслями я уже была в аэропорту.

Я хотела бороться до конца. Она играла идеально, но я знала, что трудно поддерживать такой уровень и нужно быть готовой к моменту, когда пойдут ошибки. И в этот момент давить.

Я очень горжусь собой. Было непросто. В какой-то момент я не знала, что мне делать – потому что удары соперницы полетели в два раза быстрее. Но я решила сосредоточиться на себе», – сказала Швентек в интервью после матча.

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