Швентек отыграла двойной брейк в решающем сете против Коллинс

Теги Australian Open WTA Даниэль Коллинс Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек во втором круге Australian Open обыграла Даниэль Коллинс – 6:4, 3:6, 6:4.

В третьем сете полька уступала 1:4 с двойным брейком. А при счете 2:4 ушла с 0:40.

«Господи, я даже не знаю. Если честно, мыслями я уже была в аэропорту.

Я хотела бороться до конца. Она играла идеально, но я знала, что трудно поддерживать такой уровень и нужно быть готовой к моменту, когда пойдут ошибки. И в этот момент давить.

Я очень горжусь собой. Было непросто. В какой-то момент я не знала, что мне делать – потому что удары соперницы полетели в два раза быстрее. Но я решила сосредоточиться на себе», – сказала Швентек в интервью после матча.

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8 комментариев
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Хорошо что все так закончилось. Молодец что не сдавалась до конца и проявила чемпионский характер. Это радует. Но в целом по игре конечно много вопросов. Нужно прибавлять. Удачи и победы вам Ига в следующем матче.Легче там не будет. Вы уж постарайтесь ☺.
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Молодец, проиграть во втором круге для первой ракетки мира было бы несолидно) Коллинс, конечно, помогла, но и Ига здорово прибавила в решающий момент. Особенно впечатлило как она при счёте 2:4 с 0:40 забрала свою подачу, притом что до этого во втором и третьем сете на подаче вообще был мрак. Но некоторые всё равно продолжат говорить что Швентек не умеет выигрывать сложные матчи)
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Кепка всея тура!
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Коллинз, уже не впервый раз, отдаёт выигранный матч)))
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Коллинс откровенно развалилась, но не без помощи прибавившей под конец Швёнтек. Не зря же она намбаванша всё-таки. Впрочем, есть ещё с кем играть - авось Алёнушка повторит вынос, посмотрим.
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Коллинз жалко, не дожала кепку (((
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Интересно, что сказала Коллинс..
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