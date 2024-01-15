Хачанов о прошлогодней травме спины: «Моя ошибка в том, что играл с болью. На «Ролан Гаррос» перед матчем с Джоковичем я ходить не мог»

Карен Хачанов прокомментировал тяжелый старт на Australian Open.

В первом круге он за 4 часа 2 минуты обыграл Даниэля Альтмайера – 5:7, 6:3, 7:6(5), 7:6(3).

– Карен, с победой, как готовился к матчу с соперником, который для первого круга не подарок, памятуя о его успехе в матче с Синнером на «Ролан Гаррос»?

– Тренеры смотрели матчи, я чуть знал про него. Ни разу не играли. Но знал, что опасный соперник – матч на «Ролан Гаррос» сам смотрел концовку, там все с ума сходили. Он показал, что может побеждать таких игроков на «Шлемах» в пяти сетах. Всегда в начале года все чуть больше волнуются. Ты тренируешься, много над чем работаешь и хочешь, чтобы эта работа сразу себя проявила, дополнительные ожидания на себя возлагаешь.

Чем больше матчей в начале года ты проводишь, тем быстрее набираешь форму. К сожалению, в Гонконге проиграл в трех сетах, сыграл один турнир. Физически чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит после прошлогодней травмы, и сейчас надо стараться и набирать форму.

– Прошлый год можно назвать лучшим в карьере, но элемент недосказанности на фоне травмы в середине сезона есть. Та травма была следствием перенагрузки или стечением обстоятельств? И как избежать травм, чтобы пройти весь сезон от и до здоровым?

– В том году я был в лучшей своей форме и стабильности. Кто бы мог предсказать, у меня это в первый раз в карьере по факту случилось, что отсутствовал три с половиной месяца. Не сказал бы, что это перегруз. У меня после Австралии в том году началась боль в приводящих мышцах. Я сделал паузу в феврале, пропустил Марсель, Роттердам по травме, готовился к Дубаю. Три недели не играл, но боль чуть оставалась. В этом и была моя ошибка, что играл с болью. Причем хорошо играл, в полуфинале Майами мог обыграть Даню, проиграл ему в трех сетах.

На «Ролан Гаррос» был уже сложный момент. Никому особо не рассказывал, и это не слова гордости, что я какой-то крутой, но перед матчем с Новаком я ходить не мог. Из-за того, что продолжал играть с болью в приводящих, у меня эта сторона ухудшилась, и еще в спине пошли боли, в крестце. Поиграл 30 минут, не мог ни прыгать на скакалке, ни бегать. При этом на обезболивающих вышел и отыграл хороший матч с Новаком. Если бы кому-то сказал, что чувствовал себя вот так, никто бы не поверил. Это не отмазка, а просто факт. И после этого я пропустил три с половиной месяца. В этом есть свои минусы.

– Семья здесь с тобой?

– К сожалению, нет. Младшему сыну шесть месяцев, далеко лететь. Но когда-нибудь, надеюсь, привезу всю семью, и родителей, и всех, кто хочет увидеть Австралию, – приводит слова Хачанова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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