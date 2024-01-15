Хачанов одержал первую победу в сезоне – за 4 часа обыграл Альтмайера

Карен Хачанов за 4 часа 2 минуты обыграл Даниэля Альтмайера в первом круге Australian Open – 5:7, 6:3, 7:6(5), 7:6(3).

В четвертой партии россиянин отыграл подачу на сет при счете 5:6.

Для Хачанова это был второй официальный матч в сезоне-2024. В первом он уступил Эмилю Руусувуори в Гонконге.

Во втором круге прошлогодний полуфиналист сыграет с Александром Ковачевичем.

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