Синнер сыграл космонавта, рок-звезду, гонщика, повара в рекламе телеком-компании

Теги Янник Синнер Теннис

Янник Синнер снялся в рекламе итальянской телекоммуникационной компании Fastweb.

Он сыграл несколько персонажей в ролике для кампании «Ты – это будущее».

«Путь в будущее продолжается каждый день, и каждый день заставляет вас расти, а амбиции, даже самые безумные, делают вас тем, кем вы хотите стать, ведь когда вы принимаете вызов, это не для того, чтобы победить соперника, а для того, чтобы преодолеть себя», – говорится в закадровом тексте.

Синнер стал амбассадором бренда в 2020 году.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тему "будущего тенниса" продолжают раскручивать.
Любопытно
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий