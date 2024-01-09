Синнер сыграл космонавта, рок-звезду, гонщика, повара в рекламе телеком-компании

Янник Синнер снялся в рекламе итальянской телекоммуникационной компании Fastweb.

Он сыграл несколько персонажей в ролике для кампании «Ты – это будущее».

«Путь в будущее продолжается каждый день, и каждый день заставляет вас расти, а амбиции, даже самые безумные, делают вас тем, кем вы хотите стать, ведь когда вы принимаете вызов, это не для того, чтобы победить соперника, а для того, чтобы преодолеть себя», – говорится в закадровом тексте.

Синнер стал амбассадором бренда в 2020 году.

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